Olcay Tekin kimdir? Kadayıfçı Olcay öldü mü? Olcay Tekin neden öldü? Adana'da faaliyet gösteren meşhur kadayıfçı Olcay uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olcay Tekin daha önce de silahlı saldırıya uğramış ancak yara almadan kurtulmuştu. Olcay Tekin'i 7 kurşunla öldüren zanlı her yerde aranıyor. Kadayıfçı Olcay olarak bilinen Olcay Tekin'in kim olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Olcay Tekin kimdir? Kadayıfçı Olcay öldü mü? Olcay Tekin neden öldü? Adana'da faaliyet gösteren meşhur kadayıfçı Olcay uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olcay Tekin daha önce de silahlı saldırıya uğramış ancak yara almadan kurtulmuştu. Olcay Tekin'i 7 kurşunla öldüren zanlı her yerde aranıyor. Kadayıfçı Olcay olarak bilinen Olcay Tekin'in kim olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Adana'da tatlıcı Olcay Tekin kimliği belirsiz kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Kadayıfçı Olcak olarak tanınan Olcay Tekin'in kim olduğu da merak ediliyor.

Olcay Tekin kimdir?



Olcay Tekin tatlıcı dükkanarı olan biriydi. Olcay Tekin "Kadayıfçı Olcay" ismi ile tanınıyordu. Olcay Tekin kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

Kadayıfçı Olcay öldü mü?

Adana'nın Seyhan ilçesinde bi oto tamirciye giden Olcay Tekin silahlı saldırıtya uğradı.

Oto taamirhanesinde arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay'ın yanına gelen kimliği belirsiz kişi peş peşe tetiğe basarak Olcay Tekin'i vurdu.

Ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Olcay Tekin'e yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı. Kadayıfçı Olcay hayata gözlerini yumdu.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. .