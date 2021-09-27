Olaf Scholz kimdir? Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı mı olacak?

Olaf Scholz kimdir? Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Almanya'da başbakan olmaya en yakın isim olan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,9'unu alarak, oyların yüzde 24,1'ini alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile aradaki farkı yüzde 1,8'e yükseltti. Peki Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı mı olacak? İşte Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz'ın hayatı ve biyografisi...

Olaf Scholz kimdir? Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Almanya'da başbakan olmaya en yakın isim olan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,9'unu alarak, oyların yüzde 24,1'ini alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile aradaki farkı yüzde 1,8'e yükseltti. Peki Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı mı olacak? İşte Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz'ın hayatı ve biyografisi...

Almanya 16 yıl sonra Merkel'siz seçime girdi. Sandıktan çıkan sonuç Merkel'in partisini üzdü. Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu. Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı. 2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Başbakanlık koltuğuna oturması en muhtemel isim olan Olaf Scholz'un kim olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte Olaf Scholz'un hayatı ve biyografisi...

Olaf Scholz kimdir?

Olaf Scholz 14 Haziran 1958 yılında dünyaya geldi.

Olaf Scholz Alman siyasetçidir.

14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almaktadır. 2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır.

Ağustos 2020'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından 2021 Almanya federal seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi.

Olaf Scholz 2021 Almanya seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) şansölye adayıdır.

Olaf Scholz 14 Mart 2018 tarihinden itibaren Almanya Şansölye Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2011'den 2018'e kadar Hamburg Birinci Belediye Başkanı olarak görev yaptı ve 2009'dan 2019'a kadar Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısıydı.

Scholz bir avukattır ve 1985 yılında iş ve iş hukuku alanında uzmanlaşarak baroya çağrılmıştır.

1970'lerde SPD üyesi oldu ve 1998'den 2011'e kadar Federal Meclis üyesiydi.

2002'de SPD'nin Genel Sekreteri olarak seçilmesinden önce 2001'de Birinci Belediye Başkanı Ortwin Runde altında Hamburg Hükümeti'nde görev yaptı.

2004 yılında Genel Sekreterlik görevinden ayrıldıktan sonra 2007'de Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak Birinci Merkel Hükümeti'ne girdi.

2009 seçimlerinin ardından SPD Hükümetten ayrıldıktan sonra, Scholz Hamburg'da SPD'ye liderlik etmek için geri döndü ve aynı zamanda SPD'nin Başkan Yardımcısı seçildi. 2011 seçimlerinde partisini zafere taşıyarak Birinci Belediye Başkanı oldu ve 2018 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

SPD 2018'de Dördüncü Merkel Hükümeti'ne girdikten sonra Scholz, hem Maliye Bakanı hem de Almanya Şansölye Yardımcısı olarak atandı.

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