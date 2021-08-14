Okyanus Koleji fark oluşturmaya devam ediyor

Eğitim alanında öncü, sürekli gelişimi destekleyen, yenilikçi ve özgün uygulamalarla adından söz ettiren Okyanus Koleji yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini bekliyor. Türkiye'nin bir çok ilinde şubesi bulunan Okyanus Koleji okul öncesinden lise kademesine kadar bir çok yaş grubuna eğitim veriyor. Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ebeveynler için Okyanus Koleji iyi bir seçenek olarak duruyor.

Eğitim alanında öncü, sürekli gelişimi destekleyen, yenilikçi ve özgün uygulamalarla adından söz ettiren Okyanus Koleji yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini bekliyor. Türkiye'nin bir çok ilinde şubesi bulunan Okyanus Koleji okul öncesinden lise kademesine kadar bir çok yaş grubuna eğitim veriyor. Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ebeveynler için Okyanus Koleji iyi bir seçenek olarak duruyor.

Kolej eğitimlerine yeni bir soluk getiren Okyanus Kolejleri eğitime 2004 yılında kuruldu. Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okyanus Kolejleri kurucusu Orhan Özbey 1979 yılında Kültür Dershanesi'nin kuruluşu ile eğitim sektörüne giriş yaptı.

Okyanus Holding'in bir parçası olan Okyanus Kolejleri, eğitim sektöründeki faaliyetine 2004 yılında, Avcılar Kampüsü ile başladı.

Kısa süre içinde başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde eğitim vermeye başlayan Okyanus Kolejleri Türkiye ve Dünya için başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeye devam etmektedir.

Okyanus Kolejleri, “Öğrenmeyi Öğretmek” ilkesi ile 15. yılında da 30 kampüs ve 110'dan fazla okuluyla çağdaş eğitim anlayışı ile öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

2004 yılından günümüze, kurumsallaşmış yapısı ve profesyonel eğitmen ve yönetici kadrosuyla tüm kampüslerinde aynı kalitede hizmet vermektedir.

Okyanus Koleji eğitim fiyataları ne kadar?

Ücretler kampüs, kademe ve sınıfa göre değişmektedir. Okullar hakkında ücret bilgisi almak isteyenler şube ile iletişime geçebilir. Ayrıca https://www.okyanuskoleji.k12.tr/egitim-ucretleri/ adresinden form doldurarak da Okyanus Koleji ücretleri öğreneliebilir.

Okyanus Koleji eğitim sınıfları

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise

Güzel Sanatlar Lisesi

Üstün Zekâlılar Eğitimi

Okyanus Koleji fark oluşturmaya devam ediyor

Sektöründe elde edilen tecrübeleri özümsemiş, paydaşlarına değer katan, sürekli gelişimi destekleyen, yenilikçi ve özgün uygulamalarla gelecek için yol gösteren bir eğitim kurumudur. Kalite politikasının aynası ise “Okyanus'ta Balık Tutmasını Öğrenen Çocuklarımız” olmuştur.

Kendisine, yaşadığı fiziksel ve sosyal çevreye, ülkesine ve insanlığa karşı duyarlı, dünyanın daha yaşanılabilir olması için çaba sarf eden ve gelecek nesilleri düşünen bilinçte bireyler yetiştirir.

Gerçekçi ve bilimsel bilgilere dayanan, teknolojik gelişmeleri takip eden, objektif değerlendirme kriterlerine göre hareket edebilen anlayış ile çalışır. Geniş bir bakış açısıyla kendi rotasını çizebilen bireyler yetiştirir.

Amaç dünya barışına katkı sağlayan bireyler yetiştirmek

Temelde, öğrenmeyi öğretmek anlayışı ile çıktığı by yolda Okyanus Koleji çağdaş ve insan odaklı eğitim sistemi ile dünya barışına katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Okyanus Koleji'nin bir diğer amacı da spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında uluslar arası başarılara sahip, keşifler ve bilimsel icatlar yapan bilim adamları ile geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olmaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.