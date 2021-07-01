Okulların açılma ve kapanma tarihi

Yaklaşık 1.5 yıldır online olarak eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci için yeni dönemde okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarındaki ciddi düşüş ve aşılanmadaki artış ile birçok yasağın kaldırılması akıllara okullar yüz yüze eğitim için tekrardan açılacak mı? sorusunu getirdi. İşte tüm detayları ile okulların tekrardan yüz yüze eğitim için açılma ve kapanma tarihleri...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 dönemdir online olarak devam eden okulların, tekrardan ne zaman kapılarını öğrencilere açacağı merak konusu oldu. Vaka sayılarındaki ciddi düşüş ve aşılamanın hızlanması ile 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde okulların açılıp açılmayacağı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü kabine toplantısı ile birlikte alınan kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu çalışmalarına başladı. İşte tüm ayrıntıları ile yeni dönemde okulların açılma ve kapanma tarihleri…

Okulların Açılma Tarihi

Milyonlarca öğrenci ve velinin bugünlerde sıklıkla sordukları soruların başında okulların ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı geliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok işletme gibi kapılarını kapatan ve online eğitime geçen okullar ve öğrencileri yeni dönemde nasıl bir senaryo ile karşılaşacaklarını merakla bekliyorlar. Yapılan son açıklamalara göre yeni kazanımların dahil edildiği derslerin 13 Eylül 2021 itibari ile başlanacağı ifade edildi. Bu doğrultuda olası tüm ihtimallere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından titizlikle yeni dönem için çalışmalar başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime dair önemli noktalara değindi. Özellikle aşılanmada yakalanan başarı Eylül ayında okulların açılması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Yeni dönemin 13 Eylül 2021 ile başlamasıyla birlikte öğrenciler yeniden okullarındaki sıralarına dönebilecek, eğitimlerini arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte yüz yüze devam ettirebileceklerdir. Yapılan açıklamaya göre ikinci dönem ise 7 Şubat 2022'de başlayıp 17 Haziran 2022'de sona erecektir.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim dönemi için karne verilecek mi?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimlerine online platformalardan devam eden birçok öğrenci, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin bitmesi ile karnelerini alıp alamayacaklarını merak etmeye başladı. 18 Haziran 2021 itibari ile e-karnelerine ulaşabilecek öğrenciler, 2 Temmuz 2021'de de okudukları okullarından basılı şekilde karnelerini alabileceklerdir.

Yaz mevsimi için telafi eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiği yazıda “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında telafi eğitimi tertip edileceğini bildirdi.

“Telafide Ben de Varım” programı ile birlikte tüm il ve ilçelerde yapılacak sosyal, bilimsel ve spor faaliyetleri için gerekli düzenlemeler yapılarak, gerek duyulduğu taktirde tesislerin ücretsiz şekilde kullanılması sağlanacaktır. Program için açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" hesabından gerekli tüm detaylara ulaşmak mümkündür.

Tamamen gönüllü olarak yürütülecek faaliyetler öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik çeşitli aktiviteler içermektedir. Özellikle fiziksel ve sosyal beceri, akademik ilerleme ve özel eğitim konularında faaliyetler yürütülcektir. Bu sayede online eğitim nedeniyle yapılamayan aktiviteler öğretmenler, öğrenceliler ve velilerin koordineli çalışması sayesinde yapılacaktır.

Üniversiteler'in açılma tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yürütülen kabine toplantısında alınan karara göre Üniversitelerde eğitim ve öğretim dönemi 13 Eylül itibari ile başlamış olacaktır. Koronavirüs vaka seyrinin negatife doğru evrilmesi ve aşılamadaki artış bu kararın alınmasındaki en önemli etkenlerdendir.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

Alınan kararlar doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversiteler 13 Eylül 2021 tarihi ile kapılarını yüz yüze eğitim için açacaktır. 1.5 dönemden beri online olarak eğitimine devam eden milyonlarca üniversiteli genç, alınan bu kararla birlikte eğitimine üniversitelerinde yüz yüze devam edecektir. Üniversite'ye yeni başlayacak öğrenciler ise 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapıp, aynı ay içerisinde yerleştikleri okullara kayıt yaptırabilecekleridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.