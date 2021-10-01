Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle şimdiye kadar kaç sınıfın kapandığını açıkladı. Kamuoyunda yaşanan kapanan sınıf tartışmasına Milli Eğitim Bakanız Özer yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Peki okullarda korona nedeniyle kaç sınıf kapatıldı? Kovid-19 salgınıyla şimdiye kadar kaç sınıf kapatıldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle şimdiye kadar kaç sınıfın kapandığını açıkladı. Kamuoyunda yaşanan kapanan sınıf tartışmasına Milli Eğitim Bakanız Özer yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Peki okullarda korona nedeniyle kaç sınıf kapatıldı? Kovid-19 salgınıyla şimdiye kadar kaç sınıf kapatıldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer CNN Türk yayınında eğitim ve koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okullardaki son durumu değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitimlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Koronavirüs vakaları nedeniyle kapanan sınıf ve okul sayısı hakkında da detayları veren Özer eğitime ara verilen 14 günlük sürede öğrencileri yalnız bırakmayıp canlı sınıf uygulamalarını başlattıklarını ve ihtiyacı bulunan öğrencilerin tablet ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti.

Okullarda korona nedeniyle kaç sınıf kapatıldı?

Türkiye genelinde kapatılan okul ve sınıf sayısının ne kadar olduğu sorusuna Bakan Özer şöyle yanıt verdi: "Türkiye genelinde 71 bin 320 okulumuzda 850 bin sınıfımız var. 6 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Asıl olan şu, okullarımız açık ve yüz yüze eğitim devam ediyor..Toplumda, özellikle bizim ülkemizde şu an en güvenli yer okullarımız. Çünkü kuralların uygulandığı, sadece okul yöneticilerin ve öğretmenlerin değil velilerin de birebir takip ettiği bu kadar denetimin olduğu toplumsal mekan yok." Bakan Özer, 6 Eylül'den bugüne kadar kapanan sınıf oranlarına ilişkin hazırlanan bir tabloyu paylaşarak, "Yüzde 1'in altında bir dağılım var. ABD'de okul sayısının yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları oldukça düşük." dedi.

Kapanan okul sayısı kaç?

Kamuoyunda "kapanan okul var-okul yok" tartışmasının yaşandığını dile getiren Özer, "71 bin 320 okulumuz var. Az derslikli okul sayımız çok yüksek. Bu şu demek, kapanan okul da olabilir. İki tane okulumuz kapandı. Bir tanesi özel öğretim kurumu, anaokulu 6 derslikli, bir tanesi de spor lisesi, 3 dersliği var. 3 derslik kapandığı için okul kapandı ama 14 gün sonra okul açılacak. Toplumun buna alışması lazım, vaka artışı olabilir, okullar kapanabilir, önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesidir. Şu andaki (vaka) oranlarımız bizim için kaygı verecek, alarm verecek bir düzeye ulaşmadı, onun için okullarımızı kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.