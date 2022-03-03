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TIMETURK / GENEL / Okullarda hangi tatbikat yapılacak? Yarın okulda tatbikat mı yapılacak? Tatbikat nedir?

Okullarda hangi tatbikat yapılacak? Yarın okulda tatbikat mı yapılacak? Tatbikat nedir?

Okullarda hangi tatbikat yapılacak? Yarın okulda tatbikat mı yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu flaş bir açıklama yaparak okullarda tatbikat yapılacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler de hangi tatbikat yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Okullarda yapılacak tatbikatlar yaşnaması muhtemel doğal afetlerde can kayıplarının önüne geçilmesi için büyük önem taşıyor. Peki Tatbikat nedir?

2 Saat Önce
2022-03-03 12:18:16
Okullarda hangi tatbikat yapılacak? Yarın okulda tatbikat mı yapılacak? Tatbikat nedir?

Okullarda hangi tatbikat yapılacak? Yarın okulda tatbikat mı yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu flaş bir açıklama yaparak okullarda tatbikat yapılacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler de hangi tatbikat yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Okullarda yapılacak tatbikatlar yaşnaması muhtemel doğal afetlerde can kayıplarının önüne geçilmesi için büyük önem taşıyor.

Okullarda hangi tatbikat yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok kritik bir açıklama geldi. Soylu açıklamasında "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız." dedi. Okullarda hangi tatbikatın yapılacağı ise merak ediliyordu. Her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası olduğu için 4 Mart gününde tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak. Olası deprem karşısında okullarda öğrenci ve eğitmenlerin can güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenler aktarılacak. 

Yarın okulda tatbikat mı yapılacak?

Yarın 81 il genelinde tüm okullarda tatbikat yapılacak.

Tatbikat nedir?

Tatbikat daha önceden olaylara karşı hazırlıklı olmak açısından yapılan çalışmalardır. Tatbikat ile olası soğal efet duırumlarında nelerin yapılacağı, nelerin yapılmayacağı canlandırılarak öğreniliyor. .

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