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TIMETURK / GENEL / Okullarda bayram tatil kaç gün? Ramazan bayramı tatili öğrencilere kaç gün? Okullar kaç gün kapalı, hangi gün açılacak? Bayram tatili Pazartesi mi bitecek?

Okullarda bayram tatil kaç gün? Ramazan bayramı tatili öğrencilere kaç gün? Okullar kaç gün kapalı, hangi gün açılacak? Bayram tatili Pazartesi mi bitecek?

Okullarda bayram tatil kaç gün? Ramazan bayramı tatili öğrencilere kaç gün? Okullar kaç gün kapalı, hangi gün açılacak? Bayram tatili Pazartesi mi bitecek? soruları milyonlarca öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan ayının son günlerine doğru gidildikçe vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını hesaplamaya başladı. Kovid-19 kısıtlamaları olmadan tatil yapmanın hayalini kuran öğrenci ve çalışanlar tatilin 9 güne çıkmasını da bekliyor.

45 Dakika Önce
2022-04-25 09:38:09
Okullarda bayram tatil kaç gün? Ramazan bayramı tatili öğrencilere kaç gün? Okullar kaç gün kapalı, hangi gün açılacak? Bayram tatili Pazartesi mi bitecek?

Okullarda bayram tatil kaç gün? Ramazan bayramı tatili öğrencilere kaç gün? Okullar kaç gün kapalı, hangi gün açılacak? Bayram tatili Pazartesi mi bitecek? soruları milyonlarca öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan ayının son günlerine doğru gidildikçe vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını hesaplamaya başladı. Kovid-19 kısıtlamaları olmadan tatil yapmanın hayalini kuran öğrenci ve çalışanlar tatilin 9 güne çıkmasını da bekliyor.

Ramazan bayramı tatilinni kaç gün olacağı çalışanlar gibi öğrencilerin de merakla beklediği konuların başında geliyor. Ramazan bayramı ile güzel bir tatil yapmanın hayalini kuran öğrenciler 2022 yılında Ramazan bayramı ile okulların kaç gün kapalı olacağını da merak ediyor.

Okullarda bayram tatil kaç gün?

MEB'e bağlı eğitim kruumları resmi kurumlar arasındadır. Bayram tatili 9 güne çıkartılırsa resmi kurumlarda da tatil süresi 9 gün olarak hesaplanır. Ancak şu anda okullarda tatil sadece 3 günü kapsıyor. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri okullar Ramazan bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak.

Ramazan bayramı tatili öğrencilere kaç gün?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs Pazar günü de yarım gün olarak kabul ediliyor. 2022 yılında normal şartlarda Ramazan bayramı tatili 3 gün olarak görülüyor. Ancak Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkma olasılığı da bulunuyor.

Okullar kaç gün kapalı, hangi gün açılacak?

Ramazan bayramı tatiline ilişkin önemli karar bugün açıklanabilir. Kabine Toplantısı sonrası vatanaşların merakla beklediği Ramazan bayramı tatiline ilişkin karar çıkabilir. 2 Mayıs Pazaretsi başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek olan Ramazan bayramının Perşembe ve Cuma günü de idari izin yapılarak 9 güne çıkma ihtimali bulunuyor. Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs'ta. Ramazan bayramı normal şartlarda 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Ancak 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi ile Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması muhtemel. Durum böyle olunca milyonlarca çalışan ve öğrenci 9 Mayıs pazartesi günü işbaşı yapacak.

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