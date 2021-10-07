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TIMETURK / GENEL / Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül'den itibaren başladı. Uzun süre sonra sıralarında ders gören öğrenciler sınavlarına şimdiden hazırlanmaya başladı. Tatili özleyen öğrenciler de şimdiden 15 tatili (Sömestr) ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MEB'e bağlı okulların 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. İşte okullarda 1. dönem bitiş tarihi ve 2. dönem başlangıç tarihi...

3 Saat Önce
2021-10-07 11:46:05
Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül'den itibaren başladı. Uzun süre sonra sıralarında ders gören öğrenciler sınavlarına şimdiden hazırlanmaya başladı. Tatili özleyen öğrenciler de şimdiden 15 tatili (Sömestr) ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MEB'e bağlı okulların 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. İşte okullarda 1. dönem bitiş tarihi ve 2. dönem başlangıç tarihi...

6 Eylül'de çok uzun aranın ardından öğrenciler yeniden yüz yüze eğitime başladı. Okullarda yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla milyonlarca öğrenci okullarda yerlerini aldı. Bir çok öğrenci sınavlarına şimdiden sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladı. Tatili özleyen öğrenciler de 1. dönemin ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte okullarda 1. dönemin bitiş tarihi ve 15 tailini başlangıç tarihi...

Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılında 1. dönem 21 Ocak cuma ile 7 Şubat pazartesi günlerini kapsayacak. 21 Ocak Cuma günü ders bitiminde tatile giren öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

2021-2022 eğitim takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başladı.

İlk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek.

Sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.

11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil olacak.

17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

Sömestir tatili (15 tatili) nedir?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için -özellikle çocuklar tarafından- 15 tatil olarak da adlandırılır. Öğrenciler, öğretmenler ve okulların idari personeli bu dönemi dinlenerek ve akademik yılın ikinci dönemine hazırlık yaparak geçirirler. Birinci dönemin sonunda, sömestr tatili başlamadan önce öğrenciler yarıyıl karnelerini alırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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