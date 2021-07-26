Milyonlarca öğrenci 2020-2021 senesini bitirerek yaz tatiline çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerin büyük kısmını uzaktan, online olarak yapıldığı bir dönem geride kaldı. Öğrenciler ve veliler 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman biteceğini şimdiden araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 yılında yaz tatili ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgınının gülgesinde eğitimlerin büyük bir kısmı uzakan gerçekleşti. Artan aşılama oranı ve düşen vaka sayıları ile birlikte okula dünüş için geri sayım başkandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptıüğı açıklamada yüz yüze eğitimlerin başlaması için istekli olduklarını dile getirmişti. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin 6 Eylül'de başlaması planlanıyor. Yaz tatile çılkan öğrenciler de yeni dönemde okulların ne zaman kapacağını araştırıyor. Peki 2021-2022 senesinde okullar ne zaman kapanıyor? Bu sene yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yeni takvime göre okulların kapanış tarihi...

Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılının eğitim takvimini açıkladı. Takvime göre okula ilk dönenler öğretmenler olacak. Öğretmenler 31 Ağustos 2021 Salı günü okullarda mesleki çalışmalara başlayacak.

Okullarda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayack.

1. dönem sonu ise 21 Ocak 2022 Cuma olarak açıklandı.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf okula ne zaman başlayacak?

Okullara Okul öncesi ve ilkokul 1.sınıf öğrencileri daha erken başlayacak. Bu öğrenciler 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okula başlayacaklar ve okullarında uyum eğitimleri olacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şunları söyledi: “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir.” açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.