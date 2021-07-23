Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da okulların kapanmasıyla tatile çıktı. Tatilin bitmesine az bir süre kala öğrenciler gelecek yılda okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İşte 2021-2022 dönemi okulların kapanacağı tarih...

Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da okulların kapanmasıyla tatile çıktı. Tatilin bitmesine az bir süre kala öğrenciler gelecek yılda okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İşte 2021-2022 dönemi okulların kapanacağı tarih...

Milyonlarca öğrenci okulların kapanmasıyla tatile çıktı. Koronavirüs nedeniyle öğrenciler uzun süre okullarından uzak kalmıştı. Azalan vaka sayıları ve aşılamada yaşanan artış nedeniyle bu sene eğitimlerin tüm sınıflarda yüz yüze olması planlanıyor. Öğrenciler ve veliler de şimdiden okulların ne zaman kapacağını araştırmaya başladı. MEB 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim takvimini açıkladı.

Okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 1. dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Okullarda eğitim yüz yüze mi olacak?

Tüm okıllarda eğitimlerin yüz yüze yapılması planlanıyor. Koronavirüs vaka sayıları ve yaşanan gelişmeler okulların durumunu doğrudan etkileyebilir.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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