Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimler başlıyor. Yaz tatilini geride bırakan milyonlarca öğrenci okullarda yerlerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı da 20221-2022 eğitim öğretim döneminin yeni takvimini yayınladı. Okulların başlamasına sayılı günle kala yayınlanan yeni takvim ile Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 yarı yıl tatili (sömestr) ne zaman? soruları yanıt bulmuş oldu.

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimler başlıyor. Yaz tatilini geride bırakan milyonlarca öğrenci okullarda yerlerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı da 20221-2022 eğitim öğretim döneminin yeni takvimini yayınladı. Okulların başlamasına sayılı günle kala yayınlanan yeni takvim ile Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 yarı yıl tatili (sömestr) ne zaman? soruları yanıt bulmuş oldu.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla okullardaki yerini alacak. 6 Eylül'de tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olarak verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda eğitimlerin başlamasına kısa bir süre kala 2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimini açıkladı. Takvimde okulların ne zaman tatile gireceği ve karnelerin ne zaman alınacağına dair tarihler belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 yarı yıl tatili (sömestr) ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman sona ereceği MEB'in takviminde belli oldu. Okıllar 17 Haziran'da çalacak son ders zili ile kapanacak.

2021-2022 yarı yıl tatili (sömestr) ne zaman?

Sömestr tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek.

MEB 2021-2022 takvimi

Okullarda eğitim öğretimi başlatacak ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

İlk ara tatil için 15-19 Kasım tarihleri belirlendi.

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönemde gerçekleşecek ilk ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.