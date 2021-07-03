Okullar ne zaman başlayacak? Bu sene okullar yüz yüze mi olacak? Okullar 2 Temmuz'da kapandı. Milyonlarca öğrenci okulların kapanmasıyla tatile çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarından uzak kalan öğrenciler şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Beki okullar ne zaman başlayacak? 2021-2022 yılında okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtları...

Okullar ne zaman başlayacak? Bu sene okullar yüz yüze mi olacak? Okullar 2 Temmuz'da kapandı. Milyonlarca öğrenci okulların kapanmasıyla tatile çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarından uzak kalan öğrenciler şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Beki okullar ne zaman başlayacak? 2021-2022 yılında okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtları...

Tüm türkiyede okullar 2 Temmuz'da sona erdi. İsteyen öğrenciler telafi eğitimi kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarda eğitim görmeye devam edecek. Telafi eğitimine katılmak istemeyen öğrenciler yazın keyfini çıkarmaya başladı. Tatile giden milyonlarca öğrenci şimdiden okulların ne zaman başalaucağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman başlayacak? Bu sene okullar yüz yüze mi olacak? İşte okulların başlama tarihi...

Okullar ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da yaz tatiline çıktı. Tatile çıkan öğrenciler ve veliler şimdiden okulların ne zaman açılacağını sorgulmaya başladı. Peki okullar ne zaman başlayacak? Okullarda 2021-2022 dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

2021-2022 yılında okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 yılında okulların 17 Haziran 2022 tarihinde kapanması bekleniyor.

Bu sene okullar yüz yüze mi olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamınad milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmıştı. Ancak vaka sayılarında düşüş ve aşılamada yakalanan ivme nedeniyle bu sene okullarda tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağı bildirildi. Yani 2021-2022 yılında okullarda yüz yüze eğitim başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.