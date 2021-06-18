Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim bu sene başlayacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylülde açılacak mı? Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da dijital ortamda karnelerine kavuştu. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken bir yandan da gelecek sene okulların açık olup olmayacağını düşünüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimlerle ilgili açıklamada bulundu. Peki yüz yüze eğitim bu sene başlayacak mı? 2021-2022 döneminde okullar açılacak mı? Eylülde okullar açık olacak mı?

Ülke genelinde milyonlarca öğrenci 18 Haziran günü karnelerine dijital ortamdan ulaştı. Milyonlarca öğrenci korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmıştı. Okullarını özleyen öğrenciler yeni yılda eğitimin yüz yüze yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki okullar eylülde mi açılacak? 2021-2022 yılında olullar ne zaman açılacak. Yüz yüze eğitim okullarda bu sene başlayacak mı?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı b ir programda okulların tahmini olarak ne zaman açılacağına dair açıklamada bulunmuştu. İşte Selçuk'un okullar ne zaman açılacak sorusuna verdiği yanıt: Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var. Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız.

Yüz yüze eğitim bu sene başlayacak mı?

Koronavirüs aşılanmasında yakalanan ivme ve vaka sayılarında yaşanan düşüş ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime bu sene başlanabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm sınıflar okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim görecek.

Eylülde okullar açılacak mı?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

Telafi eğitimi 5 Temmuz-31 Ağustos arasında olacak

Türkiye'de tüm okulalrda "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telafi eğitimi uygulanacak. Telafi eğitimleri 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.