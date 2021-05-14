Okullar ne zaman açılacak? 17 Nisan'da bitecek olan tam kapanma öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmeye geçileceğini açıklamıştı. Tam kapanma ile okulların kapanmasından sonra milyonlarca öğrenci de okulların açılıp açılmayacağını merak e diyor. Peki kademeli normalleşmede okullar kapalı mı? Kontrollü normalleşmede okullar açılmayacak mı? Kademeli normalleşme sürecinin tartışıldığı şu dönemde okulların kademeli normalleşmede açılmayacağı da iddialar arasında. Kabine Toplantısı ile 17 Mayıs'tan sonra geçerli olacak yasaklar belli olacak. 17 Mayıs'tan sonra okullar açılmayacak mı? Okullarda 2. dönem bitti mi?

Okullar ne zaman açılacak? 17 Nisan'da bitecek olan tam kapanma öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmeye geçileceğini açıklamıştı. Tam kapanma ile okulların kapanmasından sonra milyonlarca öğrenci de okulların açılıp açılmayacağını merak e diyor. Peki kademeli normalleşmede okullar kapalı mı? Kontrollü normalleşmede okullar açılmayacak mı? Kademeli normalleşme sürecinin tartışıldığı şu dönemde okulların kademeli normalleşmede açılmayacağı da iddialar arasında. Kabine Toplantısı ile 17 Mayıs'tan sonra geçerli olacak yasaklar belli olacak. 17 Mayıs'tan sonra okullar açılmayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs ile bitecek olan tam kapanma dönemi sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan AK Parti teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşmasında yaptığı konuşmada kademeli normalleşmenin detaylarından bahsetti. ERdoğan kademeli normalleimenin 17 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağını belirtti. Peki 17 Mayıs'tan sonra okullar ne zaman açılacak? Kademeli normalleşme okullar kapalı mı? Kontrollü normalleşmede okullar açılmayacak mı? Okullarda 2. dönem bitti mi?

Kontrollü normalleşmede okullar açık mı?

17 Mayıs'tan sonra uygulanacak olan kontroolü (kademeli) normalleşmede en çok okulların durumu merak ediliyor. Kulsislerde kadameli normalleşme sürecinde okulların 2021 yılı için açılmayacağı görüşü de var. Lise 2. dönem sınavlarının da isteğe bağlı yapılacak olması bu görüşü güçlendiriyor. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek.

Okullar ne zaman açılacak?

17 Mayı Pazartesi günü sona erecek olan tam kapanma kısıtlamalarından sonra okulların durumu Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak. Kabine Toplantısı ile yüz yüze eğitimin devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı, daha önce yapılmış olan açıklamaya göre 2 haftada bir gerçekleşiyordu. En son 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısının, 15 gün sonrası olan 10-11 Mayıs tarihinde yapılması öngörülüyordu. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Kademeli normallşmede 3 aşama planı

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin kulislerde konuşulan bir çok konu var. İşte kulislere göre Türkiye'nin normalleşme planıyla ilgili tüm merak edilenler ve 3 aşamalı normalleşme planı..

1. Aşama:

* 17 Mayıs Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

* Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

* Kulsislerde kadameli normalleşme sürecinde okulların 2021 yılı için açılmayacağı görüşü de var. Lise 2. dönem sınavlarının da isteğe bağlı yapılacak olması bu görüşü güçlendiriyor. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek.

2. Aşama:

* Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.

* Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

* Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

3. Aşama:

* Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

* Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

* Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

17 Mayıs'ta yüz yüze ğitim olmayacak

MEB'den 17 Mayıs için bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." denildi.

Lise sınavlarına düzenleme getirildi

MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.