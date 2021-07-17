Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların başlangıç tarihi ne zaman? Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da yaz tatiline çıktı. Yaz tatili için plan yapmaya başlayan öğrenciler ve aileleri okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Bu sene tüm sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yapılması planlanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi belli oldu. Peki 2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda 1. dönem ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların başlangıç tarihi ne zaman? Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da yaz tatiline çıktı. Yaz tatili için plan yapmaya başlayan öğrenciler ve aileleri okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Bu sene tüm sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yapılması planlanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı okulların açılış tarihi belli oldu. Peki 2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda 1. dönem ne zaman açılacak?

Öğrenciler 18 Haziran 2021 tarihinde karnelerini online olarak almışlardı. Karnelerine kavuşan öğrenciler daha sonra 2 Temmuz'da okulların kapanmasıyla yaz tatiline çıktı. Uzun süre uzaktan eğitim gören öğrencilet 2021-2022 döneminde okulların açılmasını, eğitimlerin yüz yüze devam etmesini istiyor. Peki okullar 2021-2022 öndeminde ne zaman hangi tarihte açılacak. Okulların açılış tarihi 1. sınıf ve okulöncesi eğtim gören öğrenciler için farklılık gösteriyor. Zira bu sınıflar için uyum eğitimleri önceden başlayacak. Peki 1. sınıflarda okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 döneminde okulların ne zaman açılacağı netlik kazandı. Okullar açıklanan takvime göre 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yani milyonlarca öğrenci 6 Eylül 2021 Pazartesi günü okullarda yerlerini alacak.

1. dönem ne zaman bitecek?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

1. Sınıf ve okul öncesi derslere ne zaman başlayacak?

2021-2022 döneminde 1. sınıflar ile okul öncesi eğitimi görecek olan öğrenciler için okula başlama takvimi biraz daha erken olacak. 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2021-2022 ara tatili olacak mı?

Ara tatillerin ne zaman olacağı da öğrenciler tarafından araştırılan konulardan biri. Peki 1. dönem ara tatili ne zaman? Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021-19 Kasım 2021 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022- 4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılcak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi açıklanan takvime göre 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Eğitimler uzaktan mı olacak?

2021-2022 senesinde okullarda tüm sınıflarda eğitimlerin yüz yüze yapılması planlanıyor. Artan aşılama oranı ve düşen vaka sayıları böyle bir karar alınmasına neden oldu. Ancak korona salgının seyri alınan kararların güncellenmesini de sağlayabilir.

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlangıcında öğretmen seminerlerinin olup olmayacağı da merak ediliyor. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.