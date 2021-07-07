Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022'de okullar hangi tarihte açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmıştı. Ancak 2021-2022 senesinde milyonlarca öğrencinin okullara dönmesi bekleniyor. Öğrenciler 2 Temmuz'da tatile çıktı. Tatil planı yapacak olan öğrenciler ve aileleri şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022'de okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte, hangi gün açılacak? 2021-2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022'de okullar hangi tarihte açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmıştı. Ancak 2021-2022 senesinde milyonlarca öğrencinin okullara dönmesi bekleniyor. Öğrenciler 2 Temmuz'da tatile çıktı. Tatil planı yapacak olan öğrenciler ve aileleri şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki 2022'de okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte, hangi gün açılacak? 2021-2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim öğretim takvimi...

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve artan aşılama ile milyonlarca öüğrencinin okullara dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sene de milyonlarca öğrenci korona tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam etmişti. Uzaktan eğitim ile dönemi tamamlayan öğrenciler 18 Haziran'da karnelerini aldı ve 2 Temmuz'da da dönemi sonlandırdı. Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz itibari ile tatile çıktı. Ancak bazı veliler ve öğrenciler şimdiden 2021-2022 senesinde okulların ne zaman açılacağını sorguluyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022'de okullar hangi tarihte açılacak? İşte 2021-2022 okullarda eğitim ve öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimi belli oldu. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

2021-2022 1. dönem ne zaman başlayacaık?

Milyonlarca öğrenci için ise birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

1. Sınıf ve okul öncesi derslere ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2021-2022 ara tatili ne zaman başlayacak?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

2021-2022 dönemi ne zaman bitecek?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yüz yüze eğitim bu sene başlayacak mı?

Koronavirüs aşılanmasında yakalanan ivme ve vaka sayılarında yaşanan düşüş ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime bu sene başlanabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm sınıflar okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim görecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.