1 Haziran sonası normalleşme sürecinin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma ve ardından gelen kademeli normalleşme süreçlerinde yüz yüze eğitimlerin uzaktan eğitim ile devam etmesine karar verilmişti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda okulların durumu ile de önemli kararların alınması bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 1 Haziran'da okullar açıldı mı? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başladı mı? gibi soruları soruyor. Okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı Kabine Toplantısı sonrasında belli olacak.

1 Haziran sonası normalleşme sürecinin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma ve ardından gelen kademeli normalleşme süreçlerinde yüz yüze eğitimlerin uzaktan eğitim ile devam etmesine karar verilmişti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda okulların durumu ile de önemli kararların alınması bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 1 Haziran'da okullar açıldı mı? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başladı mı? gibi soruları soruyor. Okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı Kabine Toplantısı sonrasında belli olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

OKULLAR AÇILDI MI?

Okullarda yüz yüze eğitimlerin hangi sınflarda hangi illerde başlayıp başlamayacağına Kabine Toplantısı ile karar verilecek. 1 Haziran'dan sonra okullar açıldı mı sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Prof. Necmi İlhan riskli olmayan illerde eğitimin yüz yüze bir süre daha sürebileceğini belirtti. Türk Tabipler Birliği ise ilkokulların vaka sayısına bakılmaksızın önlemlerle açılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ise 1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte hem eğitim kurumları hem sağlık otoriteleri yaptıkları açıklamalarda yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını belirtiyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih MEB tarafından açıklandı. Okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacak.

TELAFİ EĞİTİMLER BAŞLAYACAK

Kabine Toplantısı ile okulların durumu netleşecek. Ancak Kabine Toplantısı öncesi Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada telafi eğitimlerine dikkat çekti. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması: Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.