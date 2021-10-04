Okula gitmek istemeyen çocuğunuza böyle davranın

Çocuklar okul dönemlerinde ayrılık kaygısı yaşayabilir. Bu kaygı da çocukta okul fobisi gelişmesine sebep olabilir. Peki okul fobisi gelişen çocuğa aileler nasıl davranmalı? Okul fobisi ile okul korkusu farklı şeyler mi? Çocuklarda okul fobisi nasıl aşılır? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...

Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki 7-12 yaş aralığındaki çocukların en büyük korkuları arasında okula gitme korkusu var. Ailesinden uzakta hiç tanımadığı yetişkinlerle muhatap olacağı okul ortamında sınav, ödev gibi sorumluluklarla karşılaşan çocuk okula gitmekten korkuyor. Bu durum anne ve babaları da oldukça zora sokuyor.

İlk kez okula giden bir çocuğu olan anne ve babalar çocuklarını manevi olarak rahatlatmalı, onunla iyi bir iletişim kurmalıdır. Çocuğa okul konusunda destek olmalıdır. Aksi durumlarda çocukta okul fobisi gelişmesi çok olağandır.

Okulların başlamasıyla birlikte öğrenciler kadar anne ve babalar da telaşlanıyor. İlk kez birinci sınıfa başlayan çocuklarda adaptasyon sorunu ortaya çıkabiliyor. Fazla korumacı anne ve babaların çocukları özellikle çok daha fazla okula uyum sorunu yaşıyor.

Okul fobisi kaç yaşlarında görülür?

Ayrılık kaygısından kaynaklı yaşanan okul fobisi her dönemde çocuklarda görülebilir. Daha çok 7-9 yaşları aralığında yaşanan bu durum yaş ilerledikçe azalır. Eğer çocuğunuz 5 yaşından küçükse ve okula gitmek istemiyor, korkuyorsa çocuğunuzda okul fobisi var diyemeyiz. Çünkü okul öncesinde görülen ayrılık korkusuna bağlı olarak okula gitmek istememe durumu çocukların gelişiminin bir parçasıdır. Yani çocuğun anne ve babasından ayrılıp farklı bir ortamda bulunmak istememesi gayet normal bir durumdur.

Okul korkusuyla okul fobisi farklı şeyler mi?

Okul fobisi çocukta psikolojik problemlerin de habercisi olabilir. Okul korkusu, okul fobisine göre daha az şiddettedir. Okul korkusu gayet normaldir. Okul fobisi ise daha şiddetlidir ve çocuk okula gitmeyi kesinlikle reddeder. Okul korkusu bir süre sonra geçer. Fakat çocuğunuzun okul reddi tüm manevi desteklere rağmen geçmiyorsa okul fobisi gündeme gelir.

Okul fobisi olan çocuğa nasıl davranmak gerekir?

Okula ilk kez başlayacak öğrencilerin kimi heyecanlıdır kimi ise korkuya kapılır. Okul kimi çocuklarda okul fobisi oluşturabilir. Okul fobisi geliştirmiş çocuklarda okula gitmemek için mide bulantısı, karın ağrısı gibi bahaneler görülebilir. Bu durum çocuk için de ebeveynler için de oldukça zor bir durumdur. Ebeveynler çareyi genelde okul değiştirme, öğretmen değiştirme veya sınıf değiştirmede bulabilir.

Okul fobisi olan çocuğunuza karşı agresif bir tutum sergilerseniz iş sarpa saracaktır. Çocuğunuza karşı anlayışlı olmalı, güven vermeli, destek çıkmalısınız. Çocuğunuzu okulun ilk günlerinde okulun bahçesine, sonra okulun içerisine daha sonra ise sınıfa alıştırabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.