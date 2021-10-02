Okula giden çocuğunuzu böyle beslemelisiniz

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) pandemisi nedeniyle çocuklarımız uzun zamandır evlerde zaman geçirdi. Bu da maalesef ki birçok çocuğun beslenme düzeninin bozulmasına sebep oldu. Peki okula dönülen şu günlerde çocuğumuzun iyi ve kaliteli beslenmesi için anne ve babalar olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Cevapları sizler için derledik...

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) pandemisi çocuklarımızı uzunca bir müddet eve kapattı. Bu da çocukların düzenlerini bozdu. Maalesef beslenmelerini de! Okula geri dönülen bu günlerde çocuklarımızın beslenme düzenini tekrar düzeltmeli, onları sağlıklı ve dengeli beslemeye oldukça özen göstermemiz gerekiyor.

Pandemi nedeniyle evde vakit geçiren çocuklar sağlıksız ve düzensiz beslenme nedeniyle bazıları kilo aldı vazıları ise kilo kaybetti ve bu yüzden sağlıklı gelişimleri sekteye uğradı. Çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenip sağlıklı bir gelişime sahip olmaları için anne ve babalara büyük iş düşüyor. Bu yüzden ipleri tekrar ele almanın zamanı geldi.

Çocukların sağlıklı bir gelişim için nasıl beslenmesi gerekiyor?

Sağlıklı bir beslenmenin temel kuralı taze, çeşitli ve doğal besinler tüketmek. Kötü ve yetersiz beslenme “malnütrisyon”, kötü ve gereğinden fazla beslenme ise “obezite” olarak adlandırılıyor. Bu iki sorun dünyadaki bütün çocukları etkiliyor. Malnütrisyon ve obezitenin önlenmesi veya tedavi edilmesi sadece çocukların yaşlarına göre uygun ve sağlıklı ve kaliteli beslenmeleriyle mümkün. Yetersiz beslenen çocuklar, sağlıklı beslenen akranlarına göre okula daha geç başlıyor, eğitim hayatlarında başarısız oluyor, testlerdeki soruları daha geç cevaplıyor, yorgunluk ve halsizlik hissediyor, anemik oluyor ve bağışıklıkları zayıf olduğu için sık sık hastalanıyor. Gereğinden fazla beslenen obez çocuklar ise diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, kalp- damar, karaciğer yağlanması, ortopedik problemler, cilt problemleri ve oyunlara dahil olmama, özgüven eksikliği gibi psikolojik problemler yaşıyor. Bu problemlerin önlenmesi için anne ve babalara oldukça fazla sorumluluk düşüyor. Ebeveynler çocuklarını yaşlarına uygun beslemeli ve porsiyon miktarı konusunda bilinçli olmalı. Çocuklar günde 5 porsiyon sebze-meyve, 2 saat ile sınırlı ekran (Bilgisayar, TV), 1 saat fiziksel aktivite önerilir ve şekerli içecek tüketmemesi gerekir. Çocuğunuz evden çıkmıyor ve hareket etmiyorsa güneş ışınlarından mahrum kalacak bu da beraberinde D vitamini eksikliğini getirecektir. Hepimiz artık biliyoruz ki sağlıklı bir kemik gelişimi için D vitamini oldukça önemli. Çocukluk çağında bu tarz sorunlar yaşayan çocuklar bunların etkilerini büyüyüp birer yetişkin olduklarında da görmeye devam edeceklerdir.

Çocuğunuz sağlıklı bir beslenme için süt, et, ekmek-tahıl, sebze-meyve olmak üzere 4 besin grubunu tüketmelidir. Ayrıca kemik gelişimi için okul öncesi dönemde ve okul yıllarında 2-3 su bardağı süt-yoğurt ve 1-2 dilim peynir, ergenlik döneminde ise 3-4 su bardağı süt-yoğurt ve 2-3 dilim peynir tüketmelidir.

Çocuğunuz et yemeyi sevmiyorsa haftada 1-2 kez kuru baklagillerden nohut, mercimek, bakla, fasulye, bezelye ve börülce yemekleri tüketmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.