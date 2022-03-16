Okan Kurt kimdir? Okan Kurt nereli, kaç yaşında, eski eşi kim? İflası ile gündemde...

Şarkıcı Demet Akalın ile uzun bir evliliği olan Okan Kurt, maddi sorunlar sebebi ile Demet Akalın ile ayrılmıştı. Şimdilerde ise iflası ile gündemde olan Okan Kurt kimdir? Okan Kurt nereli, kaç yaşında, eski eşi kim? İşte detaylar...

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, nakliye sektörü üzerine olan aile şirketinde çalışıyordu. Ancak iflas etmeye yakın olan şirket için mahkeme kararını açıkladı. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon lirayı aşmıştı. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu. Daha önce de maddi sıkıntılar nedeniyle Demet Akalın ile anlaşmazlık yaşayan ve yollarını ayıran çiftten henüz konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

OKAN KURT KİMDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu bir ailenin çocuğu olan Kurt ortanca çoçuktur. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü okurken inşaat ilgi duymaya başladı. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı. 2012 yılında eski manken ve şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Ticaretle uğraştığı bilinen Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın klibinde oynamasıyla bir süre gündem olmuştu. "Şerefime Namusuma" klibindeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kurt, komedyen Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

İş hayatına yönelen Okan Kurt, aile şirketi Martaş Lojistik'in piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlanması ile ilk darbesini aldı. Ödemelerini aylar geçtikçe gerçekleştiremeyen şirket iflasın eşiğine geldi. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı. 11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı. .