Okan Bayülgen'den tartışma çıkaracak açıklamalar: Bu heriflerin aya inmelerine imkan yok

Ünlü şovmen ve oyuncu Okan Bayülgen, bütün belgeselleri izlediğini ve insanlığın Ay’a gitmediğinden emin olduğunu belirterek, uzay yarışının ABD’nin Sovyetler Birliği ekonomisini batırmak için sürdürdüğünü kaydetti.

Ünlü şovmen ve oyuncu Okan Bayülgen, çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

Dün akşam Haber Global'de yayımlanan programda konuşan Bayülgen, bütün belgeselleri izlediğini ve insanlığın Ay'a gitmediğinden emin olduğunu söyledi.

Bayülgen, uzay yarışının ABD'nin Sovyetler Birliği ekonomisini batırmak için sürdürdüğünü idda etti.

“BU HERİFLERİN AY'A İNMELERİNE İMKAN YOK ŞU ANDA DA İNEMEZLER”

Ünlü şovmen Okan Bayülgen şu ifadeleri kullandı:

"Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de... 69'da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay'a inmelerine imkan yok. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Düşün ki, dünyaya inemiyor adamlar büyük bir tehlike. Atmosfer farkı var falan filan ama... Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt diye iniyor. Mümkün değil. Şu anda da inemezler.

Sovyetleri bitirmek için yaptılar. Daha iyi bir numara yok! Bunu Amerikalı siyasetçiler söylüyor. 'Biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışıp, zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırırlar diye girdik' diyorlar.

Sonuç artık uzayda aranacak bir şey yok.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.