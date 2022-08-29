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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlendi

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü, hava şartları nedeniyle iki gün ertelendikten sonra dün akşam gerçekleşti.

16 Saat Önce
2022-08-29 08:07:05
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlendi

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a erteledi.

Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.


Demet Özdemir; konukların karşısına biri nikâh sırasında diğeri kutlama sırasında olmak üzere iki gelinlikle çıktı. .

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