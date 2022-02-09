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TIMETURK / GENEL / Oğuzhan Koç kimdir? Demet Özdemir kimdir? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tekrar sevgili oldu mu?

Oğuzhan Koç kimdir? Demet Özdemir kimdir? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tekrar sevgili oldu mu?

Aşklarına ikinci bir şans vererek devam etme kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir cephesindeki gelişme hayranlarını heyecanlandırdı.

1 Saat Önce
2022-02-09 11:27:11
Oğuzhan Koç kimdir? Demet Özdemir kimdir? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tekrar sevgili oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde Paris gezisine çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tatillerinin ardından ayrılma kararı aldı. İlk hamle Demet Özdemir'den geldi ve Oğuzhan Koç ile çektirdiği tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

O Ses Türkiye final gecesinde Oğuzhan Koç'un sakin halleri ile Ebru Gündeş'in "Araya girelim" sözleri gündem olmuştu.

Yaşananların ardından ünlü çift ilişkilerine ikinci bir şans daha verme kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oğuzhan Koç, sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti düzenliyor. Oğuzhan Koç'un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği parti Demet Özdemir'i sevindirecek birçok sürprizi de içinde barındırıyor.

Oğuzhan Koç'un Özdemir'e unutamayacağı bir Sevgililer Günü yaşatacağı partide evlenme teklif etmesi de bekleniyor.

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