Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl? Oğuzhan Asiltürk koronavirüs mü oldu? Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu açıklanan Oğuzhan Asiltürk'ün koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı problemi yaşadığı iddia edildi. Asiltürk ve eşinin hastanede oksijen desteği tedavisi gördüğü belirtildi.

Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl? Oğuzhan Asiltürk koronavirüs mü oldu? Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu açıklanan Oğuzhan Asiltürk'ün koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı problemi yaşadığı iddia edildi. Asiltürk ve eşinin hastanede oksijen desteği tedavisi gördüğü belirtildi.

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi hastaneye kadlrıdıldı. Solunum sıkıntısı yaşayan Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu partililer tarafından yakından takip ediliyor. Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklamalar da gelmeye başladı. Oğuzhan Asiltürk Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 şüphesiyle tedavi altına alındı ve tedavisi devam ediyor.

Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl?

Ani olarak hastaneye kaldırılan ve rahatsızlanddığı açıklanan Oğuzhan Asiltürk'in sağlık durumuna ilişkin Saadet Partisi'nden açıklama geldi. Yapılana aıklamada Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saadet Partisi aıklamasında şunlar belirtti: "Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır"

Oğuzhan Asiltürk koronavirüs mü oldu?

Oğuzhan Asiltürk ve eşi zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Asiltürk çifti Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 şüphesiyle tedavi altına alındı. Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saadet Partisi'nde kongre çağrısı yağmıştı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'nde kongre çağrısı yapmıştı. Asiltürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıomda şunları demişti: ''Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak.''

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya geldi.

Türk siyasetçi Eski T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır.

Mevcut Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı.

İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtti. 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.