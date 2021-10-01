Oğuzhan Asiltürk neden vefat etti? Hastalığı neydi?

25 Mayıs 1935'de doğup 1 Ekim 2021'de hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk, siyasetçiydi. T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji bakanlığı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığı görevlerinde bulunan Oğuzhan Asiltürk kimdir? Neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi? Sizler için derledik...



25 Mayıs 1935'de dünyaya gözlerini açan Oğuzhan Asiltürk, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde üniversite eğitimi almıştır.

MSP Davası yüzünden bir sene gözaltında kalan Asiltürk, daha sonra yargılandı ve beraatine karar verildi. 10 sene siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı ve yasağın kalkmasının ardından ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 sene sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi. Oğuzhan Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı vardır.

Türkiye siyasetine yapılan askeri müdahaleler konusunda fikirlerini beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Ayrıca 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini ifade eden Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını söyledi.

7 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede bulunan Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini ifade etmişti. Türkiye daha sonra 20 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çekilmişti.

Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ve İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları görevinde bulunan Asiltürk aynı zamanda Saadet Partisi'nin kurucularındı. Oğuzhan Asiltürk evli ve 4 çocuk babasıydı.

Oğuzhan Asiltürk ne zaman vefat etti?

Türk siyasetçisi olan Oğuzhan Asiltürk 1 Ekim 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına sebep olan hastalığı neydi?

Oğuzhan Asiltürk yeni tip korona virüs (Kovid-19)'a yakalanmıştı. Hastalığı ağır seyreden Asiltürk 13 Eylül 2021 tarihinde korona virüse bağlı nefes darlığı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 1 Ekim 2021 tarihinde ise korona virüs hastalığı yüzünden hayata gözlerini yumdu. İddialara göre Covid-19 nedeniyle 86 yaşında hayata gözlerini yuman Asiltürk, korona virüs aşısını olmamıştı.

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