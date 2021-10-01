Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk hangi mezarlığa defnedilecek? Cenaze programı belli oldu!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk siyasetinde bir çok kademede ülkeye hizmet etmiş olan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sevenlerini ve partilileri üzdü. Vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı da belli oldu. Peki Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk hangi mezarlığa defnedilecek? Yapılan açıklamaya göre merhum Oğuzhan Asiltürk Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk siyasetinde bir çok kademede ülkeye hizmet etmiş olan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sevenlerini ve partilileri üzdü. Vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı da belli oldu. Peki Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk hangi mezarlığa defnedilecek? Yapılan açıklamaya göre merhum Oğuzhan Asiltürk Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bir süredir solunum sıkıntısı çekiyordu. Asitürk'ün vefat ettiği haberi siyaset camiasında üzüntüyle karşılandı. 86 yaşında hayatını kaybeden Asiltürk'ün ceneze programı da belli oldu.

Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek?

86 yaşında hayatını kaybeden Asiltürk'ün cenazesi, yarın öğle namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bakan Koca'dan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedenine ilişkin açıklama

Koca açıklamasında şunları söyledi: "Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun." Bakan Koca, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine de bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etti.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya geldi.

Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Eski T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı.

Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk ilk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti.

10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.

Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı.

Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi.

11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi.

Fazilet Partisi'ne girdi.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.