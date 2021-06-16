Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ndeki görevi nedir?

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na kongre çağrısında bulundu. Asiltürk partinin kuruluşundan bu yana savunduğu değerlerin yeniden savunur hale getirileceğini belirtti. Asiltürk'ün bu çağrısından sonra Oğuzhan Asiltürk'ün kim olduğu araştırılmaya başlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Peki Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ndeki görevi nedir? Saadet'in yeni genel başkanı Oğuzhan Asiltürk mü olacak? İşte Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi...

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na kongre çağrısında bulundu. Asiltürk partinin kuruluşundan bu yana savunduğu değerlerin yeniden savunur hale getirileceğini belirtti. Asiltürk'ün bu çağrısından sonra Oğuzhan Asiltürk'ün kim olduğu araştırılmaya başlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Peki Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ndeki görevi nedir? Saadet'in yeni genel başkanı Oğuzhan Asiltürk mü olacak? İşte Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi...

Saadet Partisi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerden Oğuzhan Asiltürk sosyal medyadan yaptığı çağrı ile Temel Karamollaoğlu'nu kongreye davet etti. Asiltürk partinin kuruluşundaki değerleri savunamadığını dile geitirdi. Bu açıkalamlardan sonra Oğuzhan Asiltürk'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Oğuzhan Asiltürk kimdir?

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 senesinde Malatya/Hekimhan'da dünyaya gelmiştir. Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi içinde çok etkili bir isimdir. Oğuzhan Asiltürk tecrübeli bir siyasetçidir. Oğuzhan Asiltürk aynı zamanda eski İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı görevlerini de üstlenmiştir.

Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında: 86 yaşında

Oğuzhan Asiltürk nereli: Malatya

Oğuzhan Asiltürk Partideki görevi: YİK başkanlığı

OĞUZHAN ASİLTÜRK HAYATI

Oğuzhan Asiltürk, 1935'te Malatya'nın Hekimhan'dan dünyaya geldi.

Oğuzhan Asiltürk İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleği üzerine bir süre çalışma fırsatı buldu. Ardından siyasete atıldı.

Oğuzhan Asiltürk Milli Selamet Partisi'ne katıldı.

4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Ayrıca devlet kademesinde önemli görevler üstlenmiştir. Asiltürk Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yapmıştır.

12 Eyül 1980 askeri darbesi ile siyasetten uzaklaşatırıldı.

1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı.

1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi.

Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi.

Oğuzhan Asiltürk,4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Öte yandan Asiltürk'ün Sosyal Yapının Güçlendirilmesi isimli bir kitabı bulunmaktadır.

KARAMOLLAOĞLU'NA KONGRE ÇAĞRISI

Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya Twitter hesabından parti yönetimine bir dizi eleştirilerde bulunmuştu. Asiltürk paylaşımında, "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir” ifadelerine yer vermişti.

KONGRE ÇAĞRISINA YANIT GELDİ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısına partiden yanıt geldi. Parti Sözcüsü Birol Aydın "Partinin yetkili kurulları ve karar organlarının belli, kongre kararının nasıl alınacağının ise tüzükte yazılı olduğunu" dedi.

ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Ziyaret siyaset kulislerinde uzun süre konuşulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.