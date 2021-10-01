Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk öldü mü? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süre önce zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırılan Oğuzhan Asiltürk'ün tedavisine başlanmıştı. Ancak son gelen haber Türk siyasetini yasa boğdu.

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk öldü mü? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süre önce zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırılan Oğuzhan Asiltürk'ün tedavisine başlanmıştı. Son gelen haber Türk siyasetini yasa boğdu.

Asiltürk, zatürre ve nefes darlığı problemi nedeniyle 13 Eylül'den bu yana Ankara'da tedavi görüyordu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya geldi.

Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.

Asiltürk ilk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.