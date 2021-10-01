Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı? Oğuzhan Asiltürk nereliydi? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk milletvekilliği ve bakanlık görevleri de yapmıştı. İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve biyografisi...

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı? Oğuzhan Asiltürk nereliydi? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk milletvekilliği ve bakanlık görevleri de yapmıştı. İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve biyografisi...

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk bir süre önce eşi ile birlikte zatüreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastande tedavi allında tutuluyorlardı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 yılında dünyaya geldi.

Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Eski T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı.

Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk ilk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.