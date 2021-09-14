Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'in kim olduğu ve hayatı oldukça fazla araştırılıyor. Saadet Partisi'nde kongre çağrısı yapan ve Saadet Partisi'nde değişim olması gerektiğini vurgulayan Oğuzhan Asiltürk oldukça tecrübeli bir siyasetçidir. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Oğuzhan Asiltürk aynı zamanda eski İçişleri Bakanıdır. Asiltürk ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da görev yapmıştır. 86 yaşında olan Oğuzhan Asiltürk geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında? Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'in kim olduğu ve hayatı oldukça fazla araştırılıyor. Saadet Partisi'nde kongre çağrısı yapan ve Saadet Partisi'nde değişim olması gerektiğini vurgulayan Oğuzhan Asiltürk oldukça tecrübeli bir siyasetçidir. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Oğuzhan Asiltürk aynı zamanda eski İçişleri Bakanıdır. Asiltürk ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da görev yapmıştır. 86 yaşında olan Oğuzhan Asiltürk geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına aalınmıştı.

Oğuzhan Asiltürk'ünk im olduğu vatandaşar tarafından merak ediliyor. Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk siyasi geçmişi oldukça fazla deneyimli bir siyasetçidir. 14 ve 15. dönem Ankara milletvekilliği, 19, 20 ve 21. dönem Malatya milletvekiliği yapan Oğuzhan Asiltürk aynı zamanda İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve biyografisi...

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtti. 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.