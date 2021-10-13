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TIMETURK / GENEL / Oğuz Hocaoğlu kimdir? Oğuz Hocaoğlu neden istifa etti?

Oğuz Hocaoğlu kimdir? Oğuz Hocaoğlu neden istifa etti?

İYİ Parti'den flaş istifa haberi geldi. İYİ Parti İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Oğuz Hocaoğlu kimdir? Oğuz Hocaoğlu neden istifa etti? Oğuz Hocaoğlu 'Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim.' dedi.

1 Gün Önce
2021-10-13 08:35:47
Oğuz Hocaoğlu kimdir? Oğuz Hocaoğlu neden istifa etti?

İYİ Parti'den flaş istifa haberi geldi. İYİ Parti İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Oğuz Hocaoğlu kimdir? Oğuz Hocaoğlu neden istifa etti? Oğuz Hocaoğlu "Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim." dedi.

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti. İstifa haberi İYİ Parti'de büyük ses getirdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Hocaoğlu'nun görevi bıraktığını doğruladı. Aydın şunları söyledi: Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İYİ Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun." Hocaoğlu da sosyal medyadan yağtığı paylaşımında şunları söyledi:"Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim" ifadelerine yer verdi.

Oğuz Hocaoğlu kimdir?

​Oğuz Hocaoğlu 25 Eylül 1971'de Gaziantep Nizipte doğdu.

Memur bir babanın çocuğu olarak değişik illerde yaşayan Oğuz Hocaoğlu İlk okulu Muşta, orta okulu İslahiyede, lise eğitimimi Nizipte tamamladı.

Üniversite eğitimini 1993 Yılında 100.Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak tamamladı.

Yem Fabrikasında Ziraat Mühendisi olarak mesul müdürlük yaptı.

Polisan A.Ş.'de Zirai İlaç kısmında Ziraat Mühendisi olarak Gaziantep ve Diyarbakırda çalıştı.

1997 Yılında Gaziantep Üniversitesinden Pedogojik Formasyon alarak, Sınıf Öğretmeni olarak atandı.

Şanlı Urfa ve İstanbulda 4 yıl aktif olarak sınıf öğretmenliği yaptım.

Bu süreçte 2002 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum.

2001 – 2007 yılları arasında Çevre Bakanlığında ve Orman Bakanlığında Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2007 yılında devlet memurluğu görevinden istifa ederek Gaziantep Barosuna bağlı olarak serbest avukatlığa başladı. Halen serbest avukat olarak çalışmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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