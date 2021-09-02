Oğuz Doğanay kimdir? Dövme sanatçısı Oğuz Doğanay'ın hayatı ve biyografisi

Oğuz Doğanay kimdir? Gerçekçi dövme sanatında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Oğuz Doğanay'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İnsanların kendini özel hissettiği dövmeler yapan Oğuz Doğanay mimarlık bölümü mezunudur. İşte dövme sanatçısı Oğuz Doğanay'ın hayatı ve biyografisi...

Oğuz Doğanay kimdir? Gerçekçi dövme sanatında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Oğuz Doğanay'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İnsanların kendini özel hissettiği dövmeler yapan Oğuz Doğanay mimarlık bölümü mezunudur. İşte dövme sanatçısı Oğuz Doğanay'ın hayatı ve biyografisi...

Dövme sanatı konusunda adını sıkça duyduğumuz Oğuz Doğanay realsitik tarzda dövmeler yapıyor. Oğuz Doğanay, sıradan ve anlamı olmayan dövmeler yapmak yerine insanları kendilerini özel hissettirecek dövmeler yapıyıor.

Oğuz Doğanay kimdir?

Oğuz Doğanay dövme sanatçısıdır.

2 Şubat 1991 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Oğuz Doğanay mimarlık bölümü mezunudur.

2008 yılında dövme sektörüne başlamış ve başarılarının sonucu ile türkiye'nin en büyük dövme malzemesi tedarikçisinden sponsorluk almış, bir çok magazin ve haber sitesinde yer almıştır.

Oğuz Doğanay aynı zamanda takı tasarımcısıdır.

Çalışmalarını 2010 yılında kurmuş olduğu Bakırköy Dreamer Tattoo stüdyosunda sürdürmektedir.

Dövme yaptırmak istemeyen ya da sevmeyen kişiler için özel tasarım takılarıyla kendi tasarımlarını sunuyor.

Sıradan ve anlamsız dövmeler yapmak yerine, insanların kendine özel hissettikleri anlamlı dövmeler yapmayı tercih eden Oğuz Doğanay insanların kendine özgü, anlamlı dövmeler taşımasını hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.