Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay romanları nelerdir?

Türkiye'nin önde gelen yazarları arasında gösterilen Oğuz Atay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Oğuz Atay da diğer yazarlar gibi aynı kaderi paylaşmıştır. Öldükten sonra değeri anlaşılan romancılar arasında yer alan Oğuz Atay özellikle son zamanlarda en çok merak edilen yazarlardan biridir. Google tarafından doodle yapılarak doğum gününde hatırlanan Oğuz Atay 12 Ekim 1934'te Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi ve 13 Aralık 1977'de hayatını kaybetti. İşte Oğuz Atay'ın hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin önde gelen yazarları arasında gösterilen Oğuz Atay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Oğuz Atay da diğer yazarlar gibi aynı kaderi paylaşmıştır. Öldükten sonra değeri anlaşılan romancılar arasında yer alan Oğuz Atay özellikle son zamanlarda en çok merak edilen yazarlardan biridir. Google tarafından doodle yapılarak doğum gününde hatırlanan Oğuz Atay 12 Ekim 1934'te Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi ve 13 Aralık 1977'de hayatını kaybetti. İşte Oğuz Atay'ın hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin önde gelen roman yazarlarından biri olan Oğuz Atay son günlerde internette sıkça araştırılmaya başlandı. Tutunamayanlar romanı ile yazmaya başlayan Oğuz Atay'ın hayatı ve biyografisini sizler için derledik. İşte Oğuz Atay'ın hayatı ve romanları...

Oğuz Atay kimdir?

Oğuz Atay Türk roman yazarı, öykü yazarı ve oyun yazarıdır. Oğuz Atay asken Kastamonuludur. Oğuz Atay 12 Ekim 1934 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Oğuz Atay'ın babası, ağır ceza yargıcı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) VI. ve VII. dönem Sinop, VIII. dönem Kastamonu vekili Cemil Atay'dır.

İlk ve ortaokulu Ankara'da okuyan Atay, 1951'de bugünkü adı TED Ankara Koleji olan Ankara Maarif Kolejinden, 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Eğitim hayatından sonra değişik sektörlerde çalışmaya başlayan Oğuz Atay daha sonra 1975'te doçent oldu.

Oğuz Atay daha sonra yazmaya başladı. Oğuz Atay, Tutunamayanlar'ın 1971-72'de yayınladı. Romanın yayınlanmasından sonra büyük bir tartışmanın odak noktası haline geldi. Oğuz Atay, özellikle Tutunamayanlar romanında, modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, toplumdan kopuşları ve toplumsal ahlaka, kalıplaşmış düşüncelere yabancılaşan, tutunamayan bireylerin iç dünyasını anlatır. Oğuz Atay Tutunamayanlar romanıyla 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazandı. Roman, Oğuz Atay'ın 20. ölüm yıldönümü olan 1997 yılında UNESCO tarafından 20. yüzyıl Türk edebiyatının en seçkin eseri olarak seçilmiştir.

Atay'ın büyük etki yaratan eseri Tutunamayanlar'ı 1973'te yayımladığı Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izlemiştir. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay, 1911-1967 yılları arasında yaşamış ve aynı zamanda hocası olan Prof. Mustafa İnan'ın hayatını konu edinen Bir Bilim Adamının Romanı'nı 1975 yılında yayımlamıştır. 1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu, Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Atay, beyninde çıkan habis bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan 13 Aralık 1977'de, arkadaşı Altay Gündüz'ün Mecidiyeköy'deki evinde hayatını kaybetmiştir. Atay, Edirnekapı Mezarlığı Sakız Ağacı mevkiine defnedildi.

Eserlerinde düşle gerçeğin birbirine karışması, üstkurmacanın kurgunun ana ilkesi olması Oğuz Atay'ı postmodernist roman kategorisinde eser veren ilk Türk yazar yapmıştır.Yapıtları eleştiri, mizah ve ironi barındırır. Kastamonu Valiliği kendisi adına 2007 yılından beri Oğuz Atay Edebiyat ödülleri vermektedir

Oğuz Atay romanları nelerdir?

Tutunamayanlar (1972)

Tehlikeli Oyunlar (1973)

Bir Bilim Adamının Romanı (1975)

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyunlarla Yaşayanlar (1975)

Günlük (1987)

Eylembilim (1998)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.