OGS geçişleri kaldırıldı mı? Köprülerden ve otoyolda OGS ile geçilmeyecek mi? OGS nasıl HGS'ye çevrilir? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir karar duyuruldu. Açıklama ile köprü ve otoyol geçişlerinde OGS sisteminin kaldırıldığı belirtildi. Peki OGS'li araçlar köprülerden ve ücretli yollardan nasıl geçecek? Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında OGS cihazlarının bankalar ile ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceğini duyurdu.

OGS geçişleri kaldırıldı mı? Köprülerden ve otoyolda OGS ile geçilmeyecek mi? OGS nasıl HGS'ye çevrilir? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir karar duyuruldu. Açıklama ile köprü ve otoyol geçişlerinde OGS sisteminin kaldırıldığı belirtildi. Peki OGS'li araçlar köprülerden ve ücretli yollardan nasıl geçecek? Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında OGS cihazlarının bankalar ile ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceğini duyurdu.

Araç sahipleri 2022 yılına köprü ve otoyol zamları ile girmişti. Şimdi gelen duyuru ise OGS'li araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bundan böyle köprü ve otoyol ücretli geçişlerinde OGS'lerin kullanılmayacağı açıklandı.

OGS geçişleri kaldırıldı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını, ücretlerin HGS üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.

OGS nasıl HGS'ye çevrilir?



OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

OGS nedir?

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki nakit gişeler kaldırıldığı için artık Boğaz Köprüleri'nde sadece OGS ve HGS sistemi mevcuttur.

HGS nedir?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş hesaptan tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle gişelerde ödeme yapmak için duraksamadan hızlı bir geçiş sağlanır. Sistemde ek olarak gişelerden geçen aracın dört farklı açıdan görüntüsünü çekerek sınıf ve plakasını tespit eden akıllı kameralar kullanılmaktadır. Tüm bu artı özelliklerine rağmen, Hızlı Geçiş Sisteminin yatırım maliyeti, mevcut sisteme göre çok daha düşüktür.

Köprü ve otoyol gişelerinde ücret toplama işlemleri, ilk zamanlarda nakit para ile gerçekleştirilirken, OGS sisteminin devreye alınmasıyla nakit para ile tahsilatın sonlandırılması düşünülmüştü. Fakat OGS cihaz ücretinin yüksek olması ve cihaz alım işlemlerindeki prosedür fazlalığı sebebiyle hedeflenen kullanıcı kitlesine ulaşılamadı. Daha sonra kart bedeli düşük ve kolay alınabilen KGS sistemi devreye alınarak, karayollarında nakit para tahsilatı sonlandırıldı. KGS sisteminin, nakit para tahsilatına benzerliği sebebiyle araçlarda dur-kalk nedeniyle zaman aşımı ve kontör bitmesi gibi sorunlarla karşılaşıldı. Yeni teknolojiler kullanılarak, kullanılan her iki sistemin iyi yönleri bir araya toplanarak hızlı geçiş sistemi geliştirildi. HGS sisteminde kullanılan yazılımlar büyük oranda Türkiye'de üretilmiştir. HGS sisteminin devreye girmesi ve 1 Şubat 2013 itibarı ile Türkiye'de kullanılan KGS sistemi kullanımdan kaldırılmıştır.