OGS depozitosu iade edilecek mi? OGS depozito ücreti geri alınacak mı? OGS depozitosu HGS bakiyesi mi olacak?

OGS depozitosu iade edilecek mi? OGS depozito ücreti geri alınacak mı? 31 Mart'tan itibaren OGS sistemi kaldırılarak HGS üzerinden geçiş sağlanacak. Trafikteki 1.2 milyon araçta OGS bulunuyor ve OGS cihazları alınırken vatandaşlar belli oranlarda depozito vermişti. Yeni karar sonrası vatandaşlar OGS cihazlarını HGS'ye çevirirken depozitolarını geri alıp alamayacaklarını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

OGS depozitosu iade edilecek mi? OGS depozito ücreti geri alınacak mı? 31 Mart'tan itibaren OGS sistemi kaldırılarak HGS üzerinden geçiş sağlanacak. Trafikteki 1.2 milyon araçta OGS bulunuyor ve OGS cihazları alınırken vatandaşlar belli oranlarda depozito vermişti. Yeni karar sonrası vatandaşlar OGS cihazlarını HGS'ye çevirirken depozitolarını geri alıp alamayacaklarını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldı açıklanmıştı. Uygulama 31 Mart'ta devreye gireceği açıklandı. OGS'li araç sahipleri hiçbir ücret ödemeden OGS cihazlarını HGS'ye çevirebilecek. Ancak 1.2 milyon araçta halen OGS sistemi bulunuyor ve bu sistemi alırken vatandaşlar depozito ödemesi yapmıştı. 2021 yılında vatandaşlar 55 TL ile 120 TL arası depozito vermişti. Peki OGS cihazı HGS'ye çevirirken depozito geri alınacak mı?

OGS depozitosu iade edilecek mi?

Hürrüyet'ten Aysel ALP'in haberine göre Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, 1.2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceğini söylediler. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ise PTT ile bankaların görüşme yaptığını, vatandaşın mağdur edilmeksizin HGS'ye geçişlerinin yapılması için formül arandığını belirttiler. Yetkililer, “Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek” dedi. Bankacılık kaynakları OGS uygulamasında kendilerinin sadece aracı olduklarını, sistemin tamamıyla Karayolları üzerinden yürüdüğünü belirttiler. Ancak Karayolları'nın eski bürokratları, OGS cihazlarının bankalar tarafından araç sahiplerine satıldığını, dolayısıyla paraların da onlara ödendiğini ileri sürdüler.

OGS depozito ücreti geri alınacak mı?

1999 yılında OGS uygulaması başladığında, Ziraat Bankası'ndan cihazlar 40 dolardan başlayan bedelle alınırken, zaman içinde hem cihazlar ucuzladı. 2012 yılında uygulamaya giren HGS'ye geçmek isteyen OGS kullanıcılarına bankalar 40 dolarlık depozito ücretlerini de iade ettiler. Ancak 2013 yılında kaldırılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartlarına sahip olanlar ise kart ücretlerini alamadılar; kart bakiyeleri ise HGS'ye aktarıldı. OGS depozito ücretlerinin geri iade mi edielceği yoksa HGS bakiyesi olarak mı aktarılacağı henüz netlik kazanmadı.