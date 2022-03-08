OGS'den HGS'ye geçiş son başvuru tarihi ne zaman? HGS için ne zamana kadar başvuru yapmak gerekiyor? OGS son kullanım tarihi ne zaman? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. OGS ile geçişlerin yerini HGS sistemlerinin alacağı ve OGS'lerin iptal edileceği açıklanmıştı. OGS cihazlarını henüz HGS'ye çevirmeyenler son günün ne zaman olduğunu sorguluyor. Türkiye'de yaklaşık 1,2 milyonu OGS abonesi bulunuyor ve bunların HGS'ye çevrilmesi için süreç başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren önemli duyuruyu geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Adil Karaismailoğlu açıklamasında 31 Mart'tan itibaren OGS'nin kaldırılacağı belirtildi. Açıklamada “Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir” denildi.

OGS'den HGS'ye geçiş son başvuru tarihi ne zaman?

OGS ile geçişler 31 Mart'tan sonra iptal edilecek. OGS'li sistemlerin 31 Mart'a kadar HGS'ye çevrilmesi gerekiyor. OGS cihazı olan araç sahipleri cihazın alındığı banka ile irtibata geçerek HGS kartlarını alabilecek.

HGS için ne zamana kadar başvuru yapmak gerekiyor?

HGS için 31 Mart Perşembe gününe kadar başvuru yapmak gerekiyor. Aksi halde köprü ve otoyollarda OGS sistemi kaldırılacağı için vatandaşlar zorluk çekebilir.

HGS'ye geçiş nasıl yapılır?

9 maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle:

- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.

- İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak.

- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek.

- OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.

- İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecek.

- OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.

- İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacak.

- OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek olmayacak.

- 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecek.

OGS'li araç sayısı ne kadar?

Karaismailoğlu, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu hatırlatarak, "Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek. 2021'de gişelerde HGS'de 563,1 milyon, OGS'de 71,6 milyon geçiş gerçekleşti. Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak" dedi.

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) nedir?

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki nakit gişeler kaldırıldığı için artık Boğaz Köprüleri'nde sadece OGS ve HGS sistemi mevcuttur.

OGS 31 Mart 2022 itibariyle kullanımdan kaldırılacaktır. .