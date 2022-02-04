Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne işe yarar?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtikten sonra öğretmen ve yakınlarının gündemine oturdu. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılıyor. Binlerce öğretmen ve öğretmen adayı gözünü bu kanun teklifindeydi. 'Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, içeriğinde neler var, maddeleri nelerdir, kabul edildi mi?' İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Öğretmenlik Mesleği Yasası meclisten geçti. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağı olacaktır. Notu yükselen öğretmenlerin maaşlarına 2 bin TL eklenecek. Peki, Öğretmenlik Mesleği Kanunu nedir ve maddeleri nelerdir? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Özer'in Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin mesajı yer aldı.

Özer mesajında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. .