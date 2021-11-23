Öğretmenlik Meslek Kanununda neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden 81 öğretmenle yemekte bir araya geldi. Erdoğan öğretmenleri ilgilendiren müjdeleri de tek tek sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Yasası'nın da çıkması için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Milyonlarca öğretmen de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda hangi maddeler var? gibi soruları sormaya başladı.

Öğretmenlik Meslek Kanununda neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden 81 öğretmenle yemekte bir araya geldi. Erdoğan öğretmenleri ilgilendiren müjdeleri de tek tek sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenlik Meslek Yasası'nın da çıkması için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Milyonlarca öğretmen de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda hangi maddeler var? gibi soruları sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte bir araya geliyor. Erdoğan burada öğretmenlere çeşitli müjdelerde verdi. Erdoğan açıkalamasında şunları söyledi: "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla öğretmenlerimize ilave haklar sağlıyoruz. 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler olacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu için çalışmalar sona gelindi. Kanunun içinde nelerin olduğu henüz net değil. Ancak pek çok eğitim kurumu Öğretmen Meslek Kanunu'na dair öneri metni yayınlamıştı. İşte Öğretmenlik Meslek yasasına ilişkin öneri metinleri...

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda hangi maddeler var?

Türk Eğitim Derneği (TED) öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili bir metin önerisi yayınladı.

Öğretmenlik, devlet memurları kanunu içinde herhangi bir memuriyet olarak değil profesyonel bir meslek olarak ele alınmalı ve özel bir kanunu olmalıdır.

Öğretmenlerin eğitim fakültelerinde yetiştirilmesi esastır. Ancak öğretmen yetiştirmek üzere açılmış yükseköğretim programı bulunmayan branşlarda öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla Öğretmenlik Sertifika Programı açılır.

Eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları her üç yılda bir, bir öğretmen ile birlikte 30 iş günü fiili olarak eğitim öğretim faaliyetlerine katılır.

Öğretmen yetiştiren kurumlara, üniversite sınavının yanında, yeteneklerini ve psikolojik uygunluklarını dikkate alan bir seçme ve yerleştirme sistemi ile öğrenci alınır.

Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı dahilinde veya haricinde herhangi bir kurum veya kuruluşta başka bir görevlendirmeye tabi tutulamaz.

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kaldırılarak tüm öğretmenler kadrolu olarak illerin ihtiyacına göre atanmalıdır.

Okul yöneticiliği profesyonel ve sürekli bir meslek olarak kabul edilmekte ve okul Yöneticisi Yetiştirme Programını bitirmesi koşulu getirilmektedir. Okul yöneticilerinin görev ve sorumlulukları okulun yönetiminde rutin bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesinin ötesinde bir eğitim öğretim liderliği perspektifi içinde tanımlanmaktadır.

Öğretmenlerin performansları; eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin planları, öğretim materyalleri ve içerikleri, sınıf içi uygulamaları, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, araçları ve uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ölçülmeli.

Uzman öğretmenlik için en az beş yıl fiili olarak öğretmenlik ve kendi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak; Başöğretmenlik için en az on yıl fiili olarak öğretmenlik ve kendi alanında doktora derecesine sahip olmak şartları aranır.

Öğretmen ve okul yöneticilerinin ek ders ücreti uygulaması kaldırılmakta onun yerine mesai usulü çalışma ve en yüksek devlet memuru maaşı ölçü alınarak maaşlarında iyileştirme esası getirilmektedir.

Öğretmenlerin haftalık iş yükleri 35 saat (1 saat=60dk) olarak düzenlenmektedir. Ders yükü az olan öğretmenlerin mesai saatleri; nöbet görevleri, eğitici etkinlikler ve benzeri çalışmalar ile doldurulmaktadır.

Öğretmenlerin yıllık izinleri “Her koşulda yıllık toplam altı haftadan daha az olamaz.” şeklinde düzenlenmektedir. (Bu düzenleme, yarıyıl ve yaz tatillerinin en azından bir kısmının mesleki ve bireysel gelişme için kullanılacağı anlamına gelir.)

Öğretmenlerin hediye kabul etmesi, öğrencilerine özel ders vermesi ve derse geç kalma gibi disiplin suçları metin önerisinde tek tek sayılarak cezaları belirtilmektedir.

Kaynak: muhammetyilmaz.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.