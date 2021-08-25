6 Eylül'de yüz yüze eğitimlerin tüm sınıflarda başlanacağı ve aşı olmamış öğretmenlerin de haftada en az 2 kez PCR testi yapmasının zorunlu olduğu açıklandı. Öğretmenlerin yüzde kaçı aşılı? Öğretmenlerin ne kadarı aşısız? Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre öğretmenlerin yüzde 83'ü en az 1 doz kovid-19 aşısı yaptırmış. Hiç aşı olmamış öğretmenlerin oranı ise sadece yüzde 17.

6 Eylül'de yüz yüze eğitimlerin tüm sınıflarda başlanacağı ve aşı olmamış öğretmenlerin de haftada en az 2 kez PCR testi yapmasının zorunlu olduğu açıklandı. Öğretmenlerin yüzde kaçı aşılı? Öğretmenlerin ne kadarı aşısız? Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre öğretmenlerin yüzde 83'ü en az 1 doz kovid-19 aşısı yaptırmış. Hiç aşı olmamış öğretmenlerin oranı ise sadece yüzde 17.

Öğretmenlerin yüzde kaçı aşılı?

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos 2021 Salı günü itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi. Bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 puan fazla.

Öte yandan, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2'ye yükseldi. Benzer şekilde, bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 puan fazla. Böylece, 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük bir artış oldu.

200 bin öğreten PCR testi yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." dedi. Aşısını yaptırmayan 200 bin öğretmene PCR testi zorunluluğu getirildi. Testler haftada 2 defa üniversite ve devlet hastanelerinde ücretsiz yaptırılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.