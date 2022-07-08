Öğretmenlerin tayin başvuruları 25 Temmuz'da başlıyor

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerinde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi, 3 Haziran'da ilan edilmişti.

Buna göre İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Üç yıllık çalışma şartı bazı ilerde aranmayacak



Yer değiştirme başvurularında görev yapılan ilde 31 Aralık tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresi aranacak. Fakat İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illeri dışında görev yapan öğretmenlerin bu illere yer değiştirme başvurularında üç yıl süre şartı aranmayacak.

Bu kapsamda yapılan başvurularda atama işlemi, üç yıllık süre şartını taşıyan öğretmenlerin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama yapılmayan eğitim kurumları dikkate alınarak tercihler doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.



Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. .