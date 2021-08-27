Öğretmenlerin kaçı aşılı? Öğretmenlerin ne kadarı iki doz aşı yaptırdı? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan KAbine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşılarını tamamlamamış öğretmenlerden haftada en az 2 defa PCR testi isteneceğini açıklamıştı. Aşı olmayan öğretmenlin sayısı da belli oldu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada 2 doz aşısını tamamlamış olan öğretmenlerin oranını açıkladı. Peki öğretmenlerin ne kadarı aşılı?

Öğretmenlerin kaçı aşılı? Öğretmenlerin ne kadarı iki doz aşı yaptırdı? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan KAbine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşılarını tamamlamamış öğretmenlerden haftada en az 2 defa PCR testi isteneceğini açıklamıştı. Aşı olmayan öğretmenlin sayısı da belli oldu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada 2 doz aşısını tamamlamış olan öğretmenlerin oranını açıkladı. Peki öğretmenlerin ne kadarı aşılı?

Aşı olmamış öğertmenlere zorunlu PCR testi uygulaması yapıalcak. Öğretmenler 6 Eylül'de derslere PCR testi ile gidecek. Zorunlu PCR testi uygulaması tartışılırken öğretmenlerin ne kadarının aşılandıpı da açıklandı.

Öğretmenlerin kaçı aşılı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya adresinden aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı. Koca açıklamasınsa şunları belirtti "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

81 ile PCR testi genelgesi

Genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.



Genelgede ülkemizde aşılama çalışmalarında büyük mesafe alındığı, birinci doz aşılamada % 73, ikinci doz aşılamada ise % 55,5 düzeyine ulaşıldığına, aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının oldukça düşük seviyelerde olduğuna vurgu yapıldı.

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.



Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.