Öğretmenlere yaz tatili ne zaman? Öğretmenler yaz tatili yapacak mı?

Yazın tüm okulların açık olacağı ve isteyen öğrencilerin okullarda öğretmenlerinin desteği ile eksikliklerini kapatabileceği açıklandı. Yaz tatili için plan yapan öğretmenler de öğretmenlere yaz tatili ne zaman sorusunu sormaya başladı. Peki 2021 yılında öğretmenler yaz tatili yapacak mı? Milli eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada yaz döneminde açık olan okullara katılımın gönüllülük ilkesine göre yapılacağını, okula gelen öğretmenlere de ek ders ücreti verileceğini açıkladı. Peki öğretmenlerin yaz tatili iptal mi edildi? Öğretmenlerin yaz tatili kaç gün olacak?

Yazın tüm okulların açık olacağı ve isteyen öğrencilerin okullarda öğretmenlerinin desteği ile eksikliklerini kapatabileceği açıklandı. Yaz tatili için plan yapan öğretmenler de öğretmenlere yaz tatili ne zaman sorusunu sormaya başladı. Peki öğretmenler yaz tatili yapacak mı? Milli eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada yaz döneminde açık olan okullara katılımın gönüllülük ilkesine göre yapılacağını, okula gelen öğretmenlere de ek ders ücreti verileceğini açıkladı. Peki öğretmenlerin yaz tatili iptal mi edildi? Öğretmenlerin yaz tatili kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk korona virüs pandemisi nedeniyle okullarından uzak kalan ve ders konusunda eksiği olan öğrencilere yazın okulun açık olacağını duyurdu. Selçuk açıklamasında "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak." dedi. Peki öğretmenler yazın okula gidecek mi? Öğretmenler yaz tatili ne zaman başlayacak? Öğretmenler yaz tatili iptal mi oldu? Yaz döneminde okulların açık olmasının detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Öğretmenlere yaz tatili ne zaman?

Yaz tatilinde okulların açık olaması ile öğretmenlerin yaz tatili yapıp yapamayacağı da merak konusu olmuştu. Peki öğretmenlere yaz tatili ne zaman? 2 Temmuz'da başlayacak olan telafi eğitimler kapsamında öüretmenler isteğe bağlı görev alacak. Gönüllü olarak görev alan öğretmenlere ek bir ücret ödenmesi gündemde.

Öğretmenler yaz tatili yapacak mı?

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yaz tatilinde her hangi bir kesinti olmayacak. Katılım gönülülük esasına göre alacak.

Yaz boyunca okullar açık olcak

Selçuk, şöyle konuştu: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek."

Telafi eğitimi 2 Temmuz'dan sonra başlayacak

Yapılan açıklamaya göre; Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.