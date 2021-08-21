Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada PCR testi zorunluluğunun başladığını duyurdu. Buna göre aşı olmamış öğretmenlerden haftada en az 2 kez PCR testi isteneceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile konuyla ilgili gönderdiği genelgede PCR testi uygulamasının ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki öğretmenlere PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor? Öğretmenlerden seminerde PCR testi istenecek mi? Özel okul öğretmenlerine PCR testi zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada PCR testi zorunluluğunun başladığını duyurdu. Buna göre aşı olmamış öğretmenlerden haftada en az 2 kez PCR testi isteneceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile konuyla ilgili gönderdiği genelgede PCR testi uygulamasının ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki öğretmenlere PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor? Öğretmenlerden seminerde PCR testi istenecek mi? Özel okul öğretmenlerine PCR testi zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan açıklamasında PCR testi zorunluluğunun başlatıldığını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." Bu açıklamadan sonra öğretmenlere PCR testi ygulamasının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Öğretmen semimerlerinin başlayacağı 31 Ağustos'ta PCR zorunluluğu olup olmayacağı da merak konusuydu. Peki öğretmenlerin PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor? Öğretmenlerden seminerde PCR testi istenecek mi? Özel okul öğretmenlerine PCR testi zorunlu mu? Öğretmen seminerlerinde PCR testi zorunlu mu?

Öğretmenlere PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor?

PCR testi uygulaması ile ilgili 81 ile genelge gönderildi. Genelgede öğretmenlere zorunlu PCR uygulamasının ne zaman başlauyacağı belirtildi. Peki öğretmenlerin PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor? 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

PCR testi özel araçlar için geçerli mi?

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Hes kodu üzerinden görülebilecek

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Koronavirüs testi kimler için zorunlu?

Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceği belirtildi.

PCR testi nedir?

Polimeraz zincirleme tepkimesi (polymerase chain reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

PCR yaygın olarak tıbbi ve biyolojik araştırma laboratuvarlarında kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, genlerin klonlanması, babalık testi ve DNA hesaplaması gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

PCR yöntemine dayalı olarak birçok primer olarak adlandırılan başlatıcı DNA teknikleri geliştirilmiştir. bu başlatıcı DNA'lar belli dizilere sahip ve sentetik olarak üretilebilen moleküllerdir. PCR'a dayalı RAPD, AFLP, SSR ve ISSR gibi markör teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler birçok bitki ve hayvanda genetik akrabalığın teşhisinde tür içi ve türler arasında kullanılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.