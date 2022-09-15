Öğretmenlere öğretmenevi indirimli mi oldu? Öğretmenevi ne kadar indirimli oldu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenleri sevindiren indirim açıklaması geldi. Öğretmenevlerinde konaklayan öğretmenler bundan sonra yüzde 50 indirim ile konaklamalarını sağlayacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi.

Öğretmenlere öğretmenevi indirimli mi oldu? Öğretmenevi ne kadar indirimli oldu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenleri sevindiren indirim açıklaması geldi. Öğretmenevlerinde konaklayan öğretmenler bundan sonra yüzde 50 indirim ile konaklamalarını sağlayacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi.

Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmenleri sevindirecek bir açıklama yaptı. Daha önce dile getirilen konuya ilişkin çalışma yapan bakanlık öğretmenlere müjdeyi verdi.

Öğretmenlere öğretmenevi indirimli mi oldu?

Milli Eğitimö Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek." dedi. Öğretmenlerin sıkça konakladığı öğretmenevleri bundan sonra öğretmenlere indirimli hizmet verecek.

Öğretmenevi ne kadar indirimli oldu?

Alınan yeni kadar doğrultusunda öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. .