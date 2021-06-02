Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenlerin tümün korona virüs aşısı için randevu açılacağını duyurdu. Bu gelişmeden sonra çocuk düşünen ve aşı yaptırmak istemeyen öğretmenler de öğretmenlere aşı zorunlu mu? sorusunu sormaya başladı. Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılamalarına 7 Haziran'da başlanacağını belirtti. Peki öğretmenler korona virüs aşısı yaptırmak zorunda mı? Ücretli öğretmenlere aşı yapılacak mı? Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenlerin tümün korona virüs aşısı için randevu açılacağını duyurdu. Bu gelişmeden sonra çocuk düşünen ve aşı yaptırmak istemeyen öğretmenler de öğretmenlere aşı zorunlu mu? sorusunu sormaya başladı. Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılamalarına 7 Haziran'da başlanacağını belirtti. Peki öğretmenler korona virüs aşısı yaptırmak zorunda mı? Ücretli öğretmenlere aşı yapılacak mı? Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı?

Sağlık Bakanı Koca aşı olmayı bekleyen binlerce öğretmeni sevindiren açıklamayı yaptı. Aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirten Bakan Koca öğretmenlerin tümünün 7 Haziran'da aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Aşı yaptırmak istemeyen bazı öğretmenler de öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenler korona virüs aşısı yaptırmak zorunda mı? diye araştırmaya başladı.

Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

Öğretmenlere korona virüs aşısının zorunlu olmayacağı öğrenildü. Ülkemizde zorunlu aşılama uygulaması bulunmuyor. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada"Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" demişti.

Tüm öğretmenler aşılacak

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

COVID-19 geçirenlere aşı yapılacak mı?

COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir.

Gebelikte aşı yapılır mı?

Gebelikte inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.