Öğretmenlere ara tatilde tatil var mı? Öğretmenlere ara tatilde izinli mi? Yüz binlerce öğretmenin Kasım ayı ara tatili ile ilgili merak ettiği soru yanıtını buldu. Öğretmenler ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer bu soruya yanıt verdi. Peki öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Öğretmenler ara tatilde seminer yapacak mı?

Öğretmenlere ara tatilde tatil var mı? Öğretmenlere ara tatilde izinli mi? Yüz binlerce öğretmenin Kasım ayı ara tatili ile ilgili merak ettiği soru yanıtını buldu. Öğretmenler ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer bu soruya yanıt verdi. Peki öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Öğretmenler ara tatilde seminer yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 milyona yakın öğretmeni ilgilendiren çok önemli bir kararı açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde öğretmenlerin seminerlerini okulda yapıp yapmayacağına karar verdi. "15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatilde öğretmenler seminerlerini uzaktan, online olarak gerçekleştirecek. Yani öğretmenler okula gitmeyecek.

Öğretmenlere ara tatilde tatil var mı?

Öğretmenler 15 Kasım'da başlayan 1 haftalık ara tatilde seminerlerini okulda yapmayacak. Öğretmenlere okula gitme zorunluluğu olmayacak. MEB'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.

Öğretmenlere ara tatilde izinli mi?

Ara tatilde öğretmenler izinli olmayacak. Öğretmenler mesleki çalışmalarına devam edecek ancak okula gitmeyecek.

Öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı?

Öğrencilerin merakla beklediği konuda önemli gelişme yaşandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre öğrencilerin ara tatili belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönem ilk ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğretmenler koronavirüs pandemisinde geçen sene mesleki gelişim programlarına online oalrak katılmışlardı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğretmenler mesleki eğitimlerini uzaktan, online olarak yapacak.

Ara tatil kaç gün?

Ara tatil 15 Kasım Cuma günü başlıyor ve 19 Kasım'da sona erecek. Ancak hafta sonlarını birleştiği zaman tatil 12 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazartesi arasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler ara tatilde 9 gün izin yapmış olacak.

2021-2022 ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

MEB 2021-2022 döneminde birinci ara tatilin Kasım ayında yapılacağını duyurdu. Ara tatil 12 Kasım Cuma günü ders bitimi ile başlayacak. Öğrencileri 22 Kasım Pazartesi okullarda yerini alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.