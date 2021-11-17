DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öğretmenlere 3 ay eğitim | Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak ve kimler katılacak?
''1 milyona ev bulmak hayal olacak''
Konut fiyatlarında rekor artış
Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor
Çetin Doğan'ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Hakkımı helal etmiyorum
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım uyarısı: Hediye kabul etmeyin!
Kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu? Kişisel gelişimi destekleme programına kimler katılacak?
Timberwolves'a 250 bin dolar ceza
Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?
İşte A Milli Takım'ın play-offlardaki muhtemel rakipleri
2022 deprem sigortası teminatı ne kadar? 2022 Deprem sigortası primleri ne kadar oldu?
Bakan müjdeyi verdi! Doğu Ekspresi seferlere başlıyor
Bulgaristan seçimlerinde Türkler kaç sandalye kazandı?
Günlerdir rekor kıran dolar, güne nasıl başladı?
Kripto yatırımlarında yapılan 5 büyük hata

TIMETURK / GENEL / Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?

Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?

Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada öğretmenler arasında deneyim farkının giderilmesi için öğretmenlerin 3 ay zorunlu mesleki ve kişisel eğitim alacaklarını açıkladı. 1 milyona yakın öğretmen Banan Özer'in açıklamasının ardından mesleki ve kişisel eğitim programının ne zaman başlayacağını ve zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimi kimlere zorunlu? Hangi öğretmenler kişisel gelişimi destekleme programına katılacak?

1 Saat Önce
2021-11-17 08:55:18
Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?

Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada öğretmenler arasında deneyim farkının giderilmesi için öğretmenlerin 3 ay zorunlu mesleki ve kişisel eğitim alacaklarını açıkladı. 1 milyona yakın öğretmen Banan Özer'in açıklamasının ardından mesleki ve kişisel eğitim programının ne zaman başlayacağını ve zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimi kimlere zorunlu? Hangi öğretmenler kişisel gelişimi destekleme programına katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim gündemine dair flaş açıklamalarda buluındu. Bakan Özer öğretmenlerin 3 ay mesleki gelişim programlarına katılacağını da duyurdu. Bakanın açıklamasının ardından öğretmen adayları mesleki gelişim programının ne zaman başlayacağını ve kimleri kapsayacağını araştırmaya başladı. Peki Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak? Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?

Öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Bakan Özer öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Bunun için de atılması gereken adımlardan birinini öğretmenlerin mesleki gelişimlerine odaklanmaları olacağını belirtti. Bakan Özer açıklamasında öğretmenler arasında deneyiminin artmasının öğrenci başarısını doğrudan etkilediğini dile getirdi. Özer, "20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmen arasındaki fark Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde. Finlandiya'da bu oran 1.2. Bunu azaltmak için kişisel gelişimi destekleme programı hazırladık. Öğretmenlerimize hem mesleki hem kişisel gelişim eğitimleri vereceğiz. Önceliğimiz deneyimi 5 yılın altında olanlar. Eğitimler zorunlu, 3 ay sürecek ve yüz yüze olacak." dedi.

Öğretmenlere 3 ay mesleki ve kişisel gelişim ne zaman başlayacak?

3 ay mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin ne zaman başlaycağına dair henüz tarih verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde takvimin belli olması bekleniyor.

Kişisel gelişim nedir?

Kişisel gelişim modern dünya ekonomilerinin geliştiği toplumlarda bireylerin ekonomik, sosyal veya psikolojik sorunlarına kendi başlarına çözüm üretmelerini sağlamaya dönük ortaya çıkan kültürel hareket ve onun uzantısı ürünlerin tümünü kapsayan bir ifadedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş