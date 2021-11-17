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TIMETURK / GENEL / Öğretmenlere 3 ay eğitim | Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak ve kimler katılacak?

Öğretmenlere 3 ay eğitim | Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak ve kimler katılacak?

Öğretmenlere 3 ay eğitim | Öğretmenler 3 ay seminer mi yapacak? Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak ve kimler katılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Özer bunun için atılacak adımların arasında öğretmenlerin mesleki gelişmelerine odaklanmanın da olduğunu ifade etti. Özer öğretmenlere 3 ay hem mesleki hem kişisel gelişim eğitimleri verileceğini duyurdu. Peki öğretmen mesleki gelişim programına kimler katılacak? Öğretmenlerin kişisel gelişimi destekleme programına katılması zorunlu mu?

3 Saat Önce
2021-11-17 09:14:33
Öğretmenlere 3 ay eğitim | Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak ve kimler katılacak?

Öğretmenlere 3 ay eğitim | Öğretmenler 3 ay seminer mi yapacak? Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak ve kimler katılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Özer bunun için atılacak adımların arasında öğretmenlerin mesleki gelişmelerine odaklanmanın da olduğunu ifade etti. Özer öğretmenlere 3 ay hem mesleki hem kişisel gelişim eğitimleri verileceğini duyurdu. Peki öğretmen mesleki gelişim programına kimler katılacak? Öğretmenlerin kişisel gelişimi destekleme programına katılması zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli konulkardan biri olduğunu dile getirdi ve bunun için atılması gereken adımları sıraladı. Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Bakan Özer okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltacaklarını ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine odaklanacaklarını söyledi.

Öğretmenlere 3 ay eğitim

Bakan Mahmut Özer öğretmenlere 3 ay hem mesleki hem kişisel gelişim eğitimleri verielceğini açıkladı. Öğretmenlerin deneyimin artması öğrencinin akademik başarısına katkısını da artıyor diyen Özer, "20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmen arasındaki fark Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde. Finlandiya'da bu oran 1.2. Bunu azaltmak için kişisel gelişimi destekleme programı hazırladık" dedi.

Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ne zaman başlayacak?

Öğretmen mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin ne zaman başlayacağına dair takvim ve program henüz açıklanmadı.

Kişisel gelişimi destekleme programına kimler katılacak?

Bakan ÖZer açıklamasında sunları söyledi: "Öğretmenlerimize hem mesleki hem kişisel gelişim eğitimleri vereceğiz. Önceliğimiz deneyimi 5 yılın altında olanlar. Eğitimler zorunlu, 3 ay sürecek ve yüz yüze olacak"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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