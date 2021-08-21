Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olmayan öğretmenlerden de haftada en az 2 kes PCR testi istenecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala 31 Ağustos 2021 salı günü seminerlere başlayacak olan öğretmenlerden PCR testi istenip istenmeyeceği merak konusu olmuştu. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelgede PCR testi zorunluluğunun başlayacağı tarih açıklandı. Peki öğretmenlerden seminerde PCR (korona testi) istenecek mi? Öğretmenler seminerlerde PCR testi yaptıracak mı? Özel okul öğretmenlerine PCR testi zorunlu mu?

Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olmayan öğretmenlerden de haftada en az 2 kes PCR testi istenecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala 31 Ağustos 2021 salı günü seminerlere başlayacak olan öğretmenlerden PCR testi istenip istenmeyeceği merak konusu olmuştu. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelgede PCR testi zorunluluğunun başlayacağı tarih açıklandı. Peki öğretmenlerden seminerde PCR (korona testi) istenecek mi? Öğretmenler seminerlerde PCR testi yaptıracak mı? Özel okul öğretmenlerine PCR testi zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olamayanlar için PCR testi zorunluluğunun başladığını duyurdu. Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Erdoğan "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi. Peki öğretmenlerden seminerde PCR (korona testi) istenecek mi?

Öğretmenlerden seminerde PCR (korona testi) istenecek mi?

Öğetmen seminerleri 31 Ağustos salı günü başlayacak. 6 Eylül'de de yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. PCR testi zorunluluğu da 6 Eylül'den itibaren başlayacak. Dolayısıyla öğretmen seminer haftasında PCR testi zorunluluğu olmayacak.

81 ile PCR testi genelgesi

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.