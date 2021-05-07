Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazıda uzaktan eğitime 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında ara verileceği açıklandı. Ramazan bayramı ile birleştirilen izin ile öğretmenler bir hafta izinli olacak. Peki öğretmenler ramazan bayramı tatilinde ek ders ücreti alacak mı? Yazıda öğretmenlerin ek derslerine ilişkin de bilgiler bulunuyor. Peki öğretmenler 10-11 ve 12 mayıs için ek ders alacak mı? Öğretmenlere bayramda ek ders verilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazıda uzaktan eğitime 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında ara verileceği açıklandı. Ramazan bayramı ile birleştirilen izin ile öğretmenler bir hafta izinli olacak. Peki öğretmenler ramazan bayramı tatilinde ek ders ücreti alacak mı? Yazıda öğretmenlerin ek derslerine ilişkin de bilgiler bulunuyor. Peki öğretmenler 10-11 ve 12 mayıs için ek ders alacak mı? Öğretmenlere bayramda ek ders verilecek mi?

Ramazan bayramı bu yıl 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan bayramı öncesi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde ders olup olmayacağı ise merak ediliyordu. Binlerce öüretmen de memurlar gibi bayram önceki günlerde izinli olup olmadıklarını merak ediyordu. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile bu sorular yanıt buldu. Binlerce öğretmen Öğretmenler ramazan bayramı tatilinde ek ders ücreti alacak mı, ğretmenler 10-11 ve 12 mayıs için ek ders alacak mı, öğretmenlere bayramda ek ders verilecek mi gibi sorular sornaya başladı. İşte öğretmen ek derslerine ilişkin detaylar...

10-11 ve 12 mayıs için öğretmenlere ek ders verilecek mi?

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba uzaktan eğitim var mı?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi. MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitim olacak mı?

MEB'e bağlı tüm resmi ve özel okullar, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

2021 Ramazan bayramı ne zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.